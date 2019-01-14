Büyükşehir'den Korkuteli İlçesine Çeyrek Milyon Liralık Yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi
, Korkuteli
ilçesine 213 milyon liralık yatırım yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Korkuteli'nde AK Parti teşkilat mensupları ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.
Türel, burada yaptığı konuşmada, 5 yılda Korkuteli'ne toplam 212 milyon 796 bin liralık yatırım yaptıklarını, 2019'dan sonra her mahalleye bir köy evi inşa edeceklerini belirtti.
"Önemli olan memleketimizin kazanması, Korkuteli'nin Antalya'nın kazanması" diyen Türel, Korkuteli'nde sıcak asfalta 16 milyon lira, sathi asfalta 21 milyon lira harcadıklarını toplamda ise 379 kilometre asfalt yaptıklarını aktardı.
Korkuteli'nin alt yapı eksikliklerini de seferberlikle çözdüklerini aktaran Türel, "294
kilometre içme suyu, 106 kilometre kanalizasyon, 12 kilometre yağmur suyu kanalı yaptık. Kaynaktan 250 litre
saniyeyle su temin edilen Manay Korkuteli Su Temini Projesi hayaldi, gerçek oldu. Seçimden
önce Manay suyu akacak. 14 bin 960 metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi kazandırdık.
Şimdi burada arıtılan su tarımsal sulamada kullanılıyor." dedi.
Birlik ve kooperatiflere sulama suyunda elektriği bedava verdiklerini kaydeden Türel, Korkuteli'nde 10 kooperatif ve bin 960 çiftçinin elektriği bedava aldığını belirtti. Başpınar
'da hayata geçirilen sulama projesiyle 2 bin dekar alanda 200 çiftçi ailesinin sulama ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Türel, şunları aktardı:
" Büyükköy
'e süt tankı yardımı yaptık. 1 milyon 800 bin liraya Avdan
'a 5 yıldızlı köy konağı
kazandırdık. 2019'dan sonra her mahallemizde vatandaşımızın düğün, mevlit, pazar
ihtiyacını karşılayacak bir köy evi yapacağız. Korkuteli otogarını 4 milyon liralık harcamayla tamamladık. Korkuteli Otogarı'nı, Korkuteli Toptancı Hali'ni Büyükşehir olarak biz tamamladık.
Unutuldu gitti bunlar. Tüm mahallelerde mezarlıkların bakımlarını yaptık. Korkuteli'ne aktif
yaşlı merkezi kazandırdık. Muhtar evleri yaptık. 363
kişiye nakdi yardımda bulunduk. 741 Korkutelili vatandaşa sağ elin verdiğini sol elin
görmeyeceği şekilde Sosyal Kart desteği verdik."
Engelli Hizmet Merkezi ve Aktif Yaşlı
Hizmet Merkezinden 3 bin 575 vatandaşın faydalandığını belirten Türel, okul birincilerini 5 yıldızlı otelde
ağırladıklarını kaydetti.