Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yeni önlemler - Son Dakika
Son Dakika Genel Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yeni önlemler - Son Dakika

Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yeni önlemler

6 saat önce

Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yeni önlemler Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile etkin mücadelesine devam ediyor.

Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yeni önlemler

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile etkin mücadelesine devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Metro, ANKARAY ve Teleferik İstasyonlarına el dezenfektan otomatları konulmaya başlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı Raylı Sistemlerde başlatılan uygulama ile 100 noktaya sensörlü dezenfektanlar yerleştirilecek.

Raylı sistemlerde 100 noktaya yerleştirilecek

ANKARAY ve Metro'nun Kızılay'da bulunan ortak istasyonuna montajı başlanan sensörlü el dezenfektan otomatları kısa süre içinde Başkent'te bulunan toplam 43 Metro, 11 ANKARARAY ve 4 Teleferik İstasyonunda 100 noktaya yerleştirilecek.

EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanı Haldun Aydın, el dezenfektan otomatlarının belirli aralıklarla kontrol edileceğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla oluşturulan Kriz Yönetimi Merkezi'nin aldığı kararlar doğrultusunda toplu taşımada raylı sistemleri kullanan vatandaşlarımızın sağlıklarını koruyabilmek amacıyla el dezenfektan ünitelerini istasyonlarımızdaki turnikelerin olduğu noktalara yerleştireceğiz. Bu konuda çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede tüm istasyonlarımızda montaj işlemi tamamlanmış olacak. Yolcularımız ücretsiz olarak ellerini dezenfekte ederek yolculuk edebilecek."

Başkentliler yeni uygulamadan memnun

Metro İstasyonlarına el hijyeni için yerleştirilen dezenfektan otomatlarının yerinde bir uygulama olduğunu düşünen Eyyüp Dereli, "Bu tedbirleri aldığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederim. Çok güzel bir uygulama. Sırt sırta vereceğiz, bu hastalıktan kurtulmaya çalışacağız. Bu tür tedbirler alırsak ülkece bugünleri basit bir şekilde atlatırız" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yeni önlemler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:59 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi         
20:13
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı         
15:24
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak         
14:36
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler         
12:32
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu         
11:59
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu         
10:26
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 03:45:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yeni önlemler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]