Büyükşehir'den KPSS için ek seferler - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül Pazar günü Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların geç kalmadan rahat ve güvenilir bir şekilde sınav yerlerine ulaşması için ek seferler düzenliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül Pazar günü yapılacak KPSS'ye girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için aynı gün ek seferler düzenleyecek. Bu kapsamda; 13, 105, 170, 190, 435, 530, 630, 640 ve 755 numaralı hatlarda ek seferler uygulanacak. Ayrıca 175, 255, 265, 300, 600, 635, 645 ve 650 numaralı hatlar da Pazar günü saat 18.30'a kadar Umuttepe'ye çıkacak. Bu kapsamda 13 ile 640 numaralı hat saat 08.30'da 105 numaralı hat ise 07.30 ve 08.30'da kalkış yaparak seferlerini gerçekleştirecek. KPSS'ye girecek ve 170, 435, 530 ile 755 numaralı hatları kullananlar için de 07.30'da kalkacak seferler düzenlendi. Ayrıca 190 No'lu hat 08.00'de 640 No'lu hat ise 08.40'da seferlerine başlayacak.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı denetim birimleri görev başında olacak. Özel halk otobüsleri de KPSS sınav saatlerinde yoğunluğa göre ilave seferler yapacak. 175, 255, 265, 300, 600, 635, 645 ve 650 numaralı hatlar da Pazar günü saat 18.30'a kadar Umuttepe'ye çıkarak, KPSS'ye girecek vatandaşlara hizmet verecek. - KOCAELİ