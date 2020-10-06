Büyükşehir'den kültürel mirasa destek - Son Dakika

Büyükşehir'den kültürel mirasa destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir ve şehir kültürü üzerine yayınladığı eserlerle Kayseri'yi mimariden görsel sanatlara ve edebiyata kadar kültürün her alanında geliştirip, güzelleştiriyor.

Büyükşehir'den kültürel mirasa destek, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir ve şehir kültürü üzerine yayınladığı eserlerle Kayseri'yi mimariden görsel sanatlara ve edebiyata kadar kültürün her alanında geliştirip, güzelleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterlerin içerisinde bulunan Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası, Yaman Dede Şiir Yarışması, Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri, Şehirden Kültüre kitaplarıyla Kayseri'nin değerlerini ortaya koyuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin tıpkı ekonomi de gösterdiği canlılığını kültür ve sanatta da yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi yayınları envanterinde bulunan kitaplarıyla Kayseri'nin değerleri olan Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası, Yaman Dede Şiir Yarışması, Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Şehirden Kültüre ve Sabit Özdemir Özenç kitaplarını vatandaşlarla buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterinde yer alan Yaman Dede Şiir Yarışması kitabında "Aşık Seyrani" şiir yarışmasında dereceye giren şiirlerin derlemesi bulunurken, Kayseri Yer altı Yapıları Envanteri beşinci ara raporda Koramaz Vadisi anlatılıyor. Koramaz Vadisi'ndeki zenginliğin gözler önüne serildiği Kayseri Yer altı Yapıları Envanteri beşinci ara raporda, 76 tane yapının tek tek çizilip, raporlanıp fotoğraflanarak anlatıyor. Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası kitabında ise, Kayseri tarihi, kültürü, ve edebiyatıyla ilgili kıymetli bilgilerin manzur-mensur karışık eserleri mevcut. Şehirden Kültüre Kitabı ise şehrin kimliğini insanlarla yeniden buluşturuyor.

Tarihi mirasını koruyan ve tarihi değerlerine fonksiyonlar yükleyen bir kültür şehri olarak Kayseri'yi anlamak için, bu eserlerin okunması gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Yaman Dede Şiir Yarışması, Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası, Kayseri Yer altı Yapıları Envanteri kitapları Kayseri'nin güzelliklerini de ortaya koyuyor. Kayseri aynı zamanda Makarr-ı Ulema yani Alimler Şehri. Bu topraklardan pek çok kültür ve sanat adamı yetişmiş. Böylesine güçlü isimlerin yetiştiği, böylesine ilginin olduğu bu topraklar kültür ve sanatla çok daha fazla yoğrulması gerekir. Büyükşehir Belediyesi yayınları envanterinde bulunan kitaplarımız da şehrimizin aynası olduğundan, Kayseri'nin kültür ve eğitimine armağan etmekten gurur duyuyoruz" dedi. - KAYSERİ

Büyükşehir'den kültürel mirasa destek
Büyükşehir'den kültürel mirasa destek
Büyükşehir'den kültürel mirasa destek
Büyükşehir'den kültürel mirasa destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Şiir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den kültürel mirasa destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Son Dakika! Yüzü yüze eğitimde 2. aşama başlıyor: Öğrenciler haftanın iki günü okulda olacak, istemeyen veli çocuğunu göndermeyecek Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Köpeklerin kafatasını bulduğu boya ustasının ölümüyle ilgili tutuklama kararı 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk görüntüler geldi! Konuklarındaki ayrıntı dikkat çekti Eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin içinden 20 santimlik falçata çıktı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Fenomen Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt
Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve Cuma gününe dikkat Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve Cuma gününe dikkat         
12:03
Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü         
11:35
Kan donduran cinayet! Talihsiz vatandaşı cami avlusunda sırtından bıçakladılar Kan donduran cinayet! Talihsiz vatandaşı cami avlusunda sırtından bıçakladılar         
11:30
Galatasaray transferin son günü Garry Rodrigues ile ilgilendi ancak belirsizlik nedeniyle vazgeçti Galatasaray transferin son günü Garry Rodrigues ile ilgilendi ancak belirsizlik nedeniyle vazgeçti         
11:16
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı         
10:15
Kendini korumak için eşini öldüren kadının çocuğu: Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu Kendini korumak için eşini öldüren kadının çocuğu: Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu         
09:55
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Annesini birlikte yaşadığı adamın evinde öldürdü, mahkemede tahrik indirimi aldı Annesini birlikte yaşadığı adamın evinde öldürdü, mahkemede tahrik indirimi aldı         
09:32
Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor         
09:17
Yılanların bastığı evden kaçan aile korkudan yeni ev yapıyor Yılanların bastığı evden kaçan aile korkudan yeni ev yapıyor         
08:57
Her şey bir anda oldu! Kör kurşunun isabet ettiği çocuk: Göğsümde ağrı var, vuruldum Her şey bir anda oldu! Kör kurşunun isabet ettiği çocuk: Göğsümde ağrı var, vuruldum         
08:53
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var         
08:14
MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var         
07:31
Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti         
04:33
Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanının görüntüleri kentte infial yarattı Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanının görüntüleri kentte infial yarattı         
22:03
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 13:06:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den kültürel mirasa destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei