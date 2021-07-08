Kumluca'da 38 üreticiye zararlılarla mücadele için faydalı böcek dağıtıldı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Kumluca ilçesindeki 38 meyve üreticisine, zararlılarla mücadelede kullanılmak üzere faydalı böcek dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından turunçgiller ve narda ciddi kayıplara neden olan unlu bit zararlısıyla mücadele için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Kumluca 38 üreticiye 350 dekar alan için 105 bin predatör avcı böcek (Cryotolaemus montrouzieri) ile 210 bin parazitoit (leptomastix dactylopii) dağıtıldı.

Dağıtılan böcekler ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve pestisit kalıntısının önüne geçilmesi amaçlanıyor. ???????