Büyükşehir'den Kuruçeşme Hicret Camisine malzeme yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den Kuruçeşme Hicret Camisine malzeme yardımı - Son Dakika

Büyükşehir'den Kuruçeşme Hicret Camisine malzeme yardımı

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi İzmit ilçesi Kuruçeşme Kocatepe Hicret Camisine malzeme yardımında bulundu.

Büyükşehir'den Kuruçeşme Hicret Camisine malzeme yardımı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi İzmit ilçesi Kuruçeşme Kocatepe Hicret Camisine malzeme yardımında bulundu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki camilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce değerlendirmeye alınan camilere malzeme yardımında bulunuluyor. Çalışmalar kapsamında cami derneğinin müracaatı sonrasında İzmit ilçesi Kuruçeşme Kocatepe Hicret Cami inşaatına 245 metreküp hazır beton, 44 ton demir, 8 metre küp kereste ve 35 ton çimento yardımı yapıldı.


Cami için gerekli malzemeleri Büyükşehir Belediyesi karşılarken, cami işçiliği ise Kuruçeşme Kocatepe Hicret Camisi Dernek yönetimi tarafından karşılandı. Yardım sonrasında önemli derecede ilerleyen cami inşaatının çevre düzenlemesi de yapıldı. Yardım hakkında görüşlerini bildiren Kuruçeşme Kocatepe Hicret Camisi Dernek Başkanı Bayram Hurşit Misketoğlu "Camimizin temeli 2016 yılında atıldı. Temel atımının ardından her yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yardım aldık. Camimizin çevre düzenlemesi yine belediyemiz tarafından karşılandı. Camimizin iç kısmında çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz kısa bir süre içerisinde camimizi ibadete açmaktır. Bu hedefimiz için yardımlarını bizden esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KOCAELİ

Kuruçeşme, Kocatepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:32 Kaynak: İHA
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