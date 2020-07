Büyükşehir'den kurum içi iş birliğiyle önemli tasarruf - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda bakım-onarım için kullanılan araç, revize edilerek orman ve arazi yangınlarında kullanılmak üzere hazır hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı iş birliğinde örnek bir çalışmaya imza atıldı. Buna göre, yol bakım ve onarımı için kullanılan bir araç, orman ve arazi yangınlarında kullanılmak üzere yeniden yapılandırıldı, dakikada 3 ton su ve köpük kullanabilen motor başta olmak üzere çamur pompaları, çıklıklar, jeneratörler ve eklenen tamponla monitörler sayesinde çok yönlü bir araç halini aldı. Böylelikle normal şartlarda değeri 2 ila 2,5 milyon arası maliyette olan araca 350 bin liralık bir harcamayla sahip olundu, önemli bir tasarruf elde edildi.

Yapılan iş birliği ile önemli bir tasarruf elde ettik

Yapılan çalışma hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak her daim yangınla mücadele ve arama-kurtarma gibi durumlarda makine parkımızı güçlendirme konusunda yoğun gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in göreve gelmesinden bu güne teşkilatımızı güçlendirmek için her türlü maddi ve manevi desteği verdi. Bunun yanında başka projeler de hayata geçirmeye başladık. Bunlardan bir tanesi de en son Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı ile yaptığımız çalışmaydı. Burada amaç, diğer birimlerimizin elinde atıl kalmış olan makine parklarını alıp itfaiye teşkilatının güncel ihtiyaçlarını karşılayacak bir hale getirmek. Bu doğrultuda fen işlerinde bakım-onarım için kullanılan bir aracı alıp tekrar revize ettik. Yaklaşık 350 bin lira harcama yaparak orman ve arazi yangınlarında kullanılmak üzere hazır hale getirdik. Çok az bir maliyetle günümüz koşullarını karşılayacak bir makine parkı elde etmiş olduk. Böylelikle hem belediye bütçesinden tasarruf ettik hem de şehirde yaşanacak olası yangın durumlarına karşı ekipmanımıza güç kazandırdık" diye konuştu. - GAZİANTEP