Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Lara'ya engelsiz plaj
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir'den Lara'ya engelsiz plaj

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesince Lara Sahili'nde engelsiz plaj çalışması başlatıldı.

Büyükşehir'den Lara'ya engelsiz plaj, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesince Lara Sahili'nde engelsiz plaj çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı'nda yapılan düzenlemenin ardından, Lara Sahili de engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, Engelsiz Hizmet Komisyonu toplantısında Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerinin plajla ilgili görüş ve önerileri alındı.

Komisyon üyelerinin Lara sahilinde inceleme yapmasının ardından, büyükşehir belediyesi ekipleri engelsiz plaj projesi çalışmalarına başladı.

Belediye yetkilileri, denize kenarı olan bütün

ilçelerde engelsiz plajlar yapmayı planladıklarını bildirdi.

Konyaaltı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor
Acılı baba, 2 aydır sokak sokak aradığı oğlunun cansız bedenini teslim aldı Karısını öldüren cani kendini savundu: Başka bir erkekle çırılçıplak yakaladım Kuyumcunun kepenkleri kapatması sonucu kaçamayan hırsızlar, polise teslim edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:22:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Lara'ya engelsiz plaj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]