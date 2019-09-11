Büyükşehir'den Lara'ya engelsiz plaj

Antalya Büyükşehir Belediyesince Lara Sahili'nde engelsiz plaj çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı'nda yapılan düzenlemenin ardından, Lara Sahili de engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, Engelsiz Hizmet Komisyonu toplantısında Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerinin plajla ilgili görüş ve önerileri alındı.

Komisyon üyelerinin Lara sahilinde inceleme yapmasının ardından, büyükşehir belediyesi ekipleri engelsiz plaj projesi çalışmalarına başladı.

Belediye yetkilileri, denize kenarı olan bütün

ilçelerde engelsiz plajlar yapmayı planladıklarını bildirdi.