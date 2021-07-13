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Büyükşehir'den LGS tercih desteğine yoğun ilgi - Son Dakika

Büyükşehir'den LGS tercih desteğine yoğun ilgi

13.07.2021 12:07

Büyükşehir'den LGS tercih desteğine yoğun ilgi Ankara Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı sonrası uzman rehberlerle öğrencilere ücretsiz tercih desteği veriyor.

Büyükşehir'den LGS tercih desteğine yoğun ilgi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı sonrası uzman rehberlerle öğrencilere ücretsiz tercih desteği veriyor. Büyükşehir Belediyesi, 4 merkezde 16 Temmuz'a kadar bu hizmeti sağlamayı sürdürecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı sonrası öğrencilere ücretsiz tercih desteği sağlıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, öğrencilere sınav sonrası daha doğru tercihler yapabilmeleri için Mamak Gençlik Merkezi, Kuşçağız Aile Yaşam Merkezi, Yahyalar Aile Yaşam Merkezi ve Elvankent Aile Yaşam Merkezi'nde uzman rehberler eşliğinde ücretsiz tercih desteği başlattı.

Tercih desteğine yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesinin eğitim desteğine öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Uzman Rehber Aslı Kamalı, "Başkanımız Mansur Yavaş'ın öğrenci dostu projeleri doğrultusunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak iki yıldır YKS ve LGS tercihlerinde Aile Yaşam Merkezlerinde öğrencilere ücretsiz tercih hizmeti veriyoruz. Velilerimiz ve öğrencilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu süreçte tüm öğrencilerimizi tercih yapmaya bekliyoruz" dedi.

Büyükşehir'den LGS tercih desteğine yoğun ilgi
Büyükşehir'den LGS tercih desteğine yoğun ilgi
Büyükşehir'den LGS tercih desteğine yoğun ilgi
Büyükşehir'den LGS tercih desteğine yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Aile Yaşam Merkezi, LGS, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir'den LGS tercih desteğine yoğun ilgi - Son Dakika


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