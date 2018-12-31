Büyükşehir'den "Mahallenizin Hayalleri Sizin Fikirlerinizle Gerçek Olsun" Projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi
'nin "Mahallenizin hayalleri sizin fikirlerinizle gerçek olsun" isimli projesi kapsamında 15 Ocak 2019 tarihine kadar tüm Antalyalılar öneri, fikir ve projelerini Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne iletebilecek. 'Doğru hizmet milletin sesine kulak vermekle olur' diyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, proje kapsamında mahalle sakinlerinden gelen fikir ve proje önerilerinin yine mahalle sakinlerinin katılımıyla hayata geçirileceğini söyledi.
Antalyalıların talep ve isteklerini hep önceliği olarak gören Antalya Büyükşehir Belediyesi, projeleri vatandaşın beklentileri doğrultusunda şekillendirmeye devam ediyor.
Mahalleniz için proje ve fikir sunun
Önemli projelerde halkın önüne sandık koyan, tüm projelerine halk, esnaf ve sivil toplum örgütlerinin görüşleriyle yön veren Büyükşehir Belediyesi, yönetişimin en güzel örneğini veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehirde hayat kalitesini Antalyalıların talep ve istekleri doğrultusunda arttırmak için "Mahallenizin hayalleri sizin fikirlerinizle gerçek olsun" isimli bir proje başlattı. 942 mahallesiyle Dünya'nın ve Türkiye
'nin en güzel şehri olan Antalya'da her ilçe ve mahallenin gereksinim ve ihtiyaçlarının farklılık göstermesinden yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıların kendi mahalleleri için öneri, fikir ve proje önerilerini sunmasına imkan tanıyor.
15 Ocak'a kadar sürecek
https://www.turkiyeguzelantalyacokguzel.com adresi üzerinde yer alan başvuru formunu dolduran vatandaşlar mahalleleri ile ilgili öneri, fikir ve projeleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne iletmiş olacak. 15 Ocak 2019 tarihine kadar sürecek proje kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne vatandaşlardan gelen fikir ve projeler yine vatandaşların katılımıyla hayata geçirilecek.
Projeler vatandaşların katılımıyla hayata geçirilecek
Antalya'nın daha güzel, daha yaşanası, hayatın her alanının daha da kolaylaştığı bir şehir haline geldiğine dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Şehrimiz ile ilgili icraatları, projeleri, belediye politikalarını bugüne kadar hep hemşerilerimizin genel beklentileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösterdik. Hayat kalitesinin Antalya halkının talep ve istekleri doğrultusunda artırılması gerektiğini hep aklımızda tuttuk. 'Doğru hizmet milletin sesine kulak vermekle olur' diyerek hemşerilerimizin görüş ve önerilerine önem verdik. Bu süreçte 942 mahallemize de eşit hizmet götürmeye çalıştık ancak mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi orada yaşayan hemşerilerimiz bilir düşüncesi ile "Mahallenizin hayalleri sizin fikirlerinizle gerçek olsun" projemizi hayata geçirdik. Bu proje ile esas amacımız, mahallelerimizin talep ve isteklerini orada yaşayan vatandaşlarımızdan öğrenerek bu projeleri yine hemşerilerimiz ile birlikte hayata geçirmektir" diye konuştu. - ANTALYA