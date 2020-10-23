Büyükşehir'den Manavgat'a Cumhuriyet Bayramı hediyesi - Son Dakika

Büyükşehir'den Manavgat'a Cumhuriyet Bayramı hediyesi

23.10.2020 12:31
Büyükşehir'den Manavgat'a Cumhuriyet Bayramı hediyesi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 97. Yılı nedeniyle Manavgat'ın en yüksek noktası olan Türkbeleni'ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözü ile taçlandırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 97. Yılı nedeniyle Manavgat'ın en yüksek noktası olan Türkbeleni'ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözü ile taçlandırdı. Atatürk'ün siluetinin yanına asılan 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' yazısı Manavgat'a çok yakıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'a Cumhuriyet Bayramı hediyesi sundu. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı atölyelerinde özel olarak üretilen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözü Manavgat'ın en yüksek tepesi olan Türkbeleni'ne asıldı.

Onur yaşatıyor

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nun bitiminde Cumhuriyet Bayramı tebriği için söylediği 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' sözü Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Türkbeleni girişinde yer alan Atatürk siluetinin yanına yerleştirildi. Gece ışıklandırılmasıyla muhteşem görünen 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' vatandaşlara onur ve gurur yaşatıyor.

"Manavgat'a çok yakıştı"

Manavgatlılar, ilçeye hakim bir tepede olması nedeniyle birçok noktadan görülen bu çalışma için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Al bayrağımızın yanında Atatürk'ün silueti onun yanında da "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözünü görmek büyük mutluluk yaşatıyor. Cumhuriyet Bayramı öncesinde çok güzel bir hediye oldu. Manavgat'a çok yakıştı" dedi. - ANTALYA

Büyükşehir'den Manavgat'a Cumhuriyet Bayramı hediyesi
Büyükşehir'den Manavgat'a Cumhuriyet Bayramı hediyesi
Büyükşehir'den Manavgat'a Cumhuriyet Bayramı hediyesi
Büyükşehir'den Manavgat'a Cumhuriyet Bayramı hediyesi
Büyükşehir'den Manavgat'a Cumhuriyet Bayramı hediyesi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Manavgat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den Manavgat'a Cumhuriyet Bayramı hediyesi - Son Dakika

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