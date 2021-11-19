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Büyükşehir'den Market ve Pazaryerlerinde Sıkı Denetim - Son Dakika

Büyükşehir'den Market ve Pazaryerlerinde Sıkı Denetim

19.11.2021 08:58
Büyükşehir'den Market ve Pazaryerlerinde Sıkı Denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, kent merkezinde hizmet veren manav, market ve pazaryerlerinde denetimde bulundu.

Barkoddan ürün künyelerine kadar detaylı bir şekilde yürütülen denetim çalışmasında ekiplere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş da eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, manav, market ve pazaryerlerinde gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı.Bu kapsamda, kent merkezinde hizmet veren manav, market ve pazaryerlerinde denetimde bulunan zabıta ekipleri, barkod, fiyat etiketi, ürün künye denetimi yaptı. Denetimler sırasında ekiplere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş ve Hal Şube Müdürü Ferda Türker de eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, vatandaşların alışverişlerinde mağdur olmaması, kaliteli ve güvenli hizmet alabilmesi amacıyla il genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Büyükşehir'den Market ve Pazaryerlerinde Sıkı Denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Market, Zabıta, Manav, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den Market ve Pazaryerlerinde Sıkı Denetim - Son Dakika


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