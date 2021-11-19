Büyükşehir'den Market ve Pazaryerlerinde Sıkı Denetim - Son Dakika

Barkoddan ürün künyelerine kadar detaylı bir şekilde yürütülen denetim çalışmasında ekiplere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş da eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, manav, market ve pazaryerlerinde gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı.Bu kapsamda, kent merkezinde hizmet veren manav, market ve pazaryerlerinde denetimde bulunan zabıta ekipleri, barkod, fiyat etiketi, ürün künye denetimi yaptı. Denetimler sırasında ekiplere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş ve Hal Şube Müdürü Ferda Türker de eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, vatandaşların alışverişlerinde mağdur olmaması, kaliteli ve güvenli hizmet alabilmesi amacıyla il genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.