Büyükşehir'den Meddah gösterisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında TRT Çocuk kanalında "Kaf Dağı Masalları" programıyla tanınan geleneksel oyun sanatçısı meddah Yusuf Duru, çocuklara; dürüstlük, güzel ahlak, güzel yaşam, doğa sevgisi gibi birçok insan hayatını şekillendiren manevi değeri anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nca düzenlenen etkinlikte, ünlü meddah Yusuf Duru, çocuklarla buluştu. Çocukların beğenisini toplayan meddah oyununda, çocuklara manevi değerler aktarıldı. Merkez, Güvenevler ve Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Çocuk Kütüphanelerinde bir hafta boyunca gösterilen oyun, 700 çocuk tarafından izlendi.

Meddah Yusuf Duru, çocuğun eğitimi ve gelişmesinde masalın çok ciddi bir yeri olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine bu imkânı sağladığı için teşekkür etti.

Duru, şunları söyledi: "Bir haftadır çocuklarımızla buluşuyoruz. Buradaki amaç masalla çocukların hayatına farklı bir kapı açmak ve eğitime katkı sağlamak. Masalla çocuklara dürüstlüğü, güzel ahlakı, güzel yaşamı, hayvanları, doğayı, bilgiyi, birikimi hâsılı insan olmayı öğretebilirsiniz. Özellikle masal anlattığımız gelişme çağındaki ilkokul ve ana okul çocukları olduğundan beyinleri, algıda seçiciliği daha net. Çocuklar, olaylara düz mantıkla bakıyorlar. Bu sayede istediğiniz bilgiyi birikimi verebilirsiniz. Asıl hedefimiz ise çocukları, güzel insan olmaları yönünde eğitmek, bunları onlara masal yoluyla anlatmaktır."