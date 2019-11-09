Büyükşehir'den Mevlid Kandili'nde vatandaşlara süt ikramı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dergah Caminde Kuran-ı Kerim Tilaveti'nin ardından kutsal mekanlara gelen vatandaşlara süt ikramı yaptı.



Kent merkezi ve çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, Mevlid Kandili'ni Şanlıurfa'nın manevi ortamında yaşamak için Dergah Camisine akın etti. Büyükşehir Belediyesi de Mevlid Kandili çerçevesinde gelen konuklara süt ikramında bulundu. 4 ayrı noktada gerçekleştirilen ikram dağıtımına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekil Faruk Bayuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ekrem Ayaz katıldı.



Vatandaşlar, Mevlid Kandili'nde süt ikramından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - ŞANLIURFA