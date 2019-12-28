Büyükşehir'den mezarlıklara gelen vatandaşlara çay ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den mezarlıklara gelen vatandaşlara çay ikramı - Son Dakika

Büyükşehir'den mezarlıklara gelen vatandaşlara çay ikramı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri birimi, soğuk kış günlerinde mezarlıklara cenaze törenleri veya kabir ziyaretlerinde bulunmak için gelen vatandaşlara çay ikramında bulunuyor.

Büyükşehir'den mezarlıklara gelen vatandaşlara çay ikramı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri birimi, soğuk kış günlerinde mezarlıklara cenaze törenleri veya kabir ziyaretlerinde bulunmak için gelen vatandaşlara çay ikramında bulunuyor.


Tarsus Merkez Şehir Mezarlığı ve Güney Kabristanı'nda dağıtılan sıcak çaydan dolayı vatandaşlar memnun kalıyor.


Büyükşehir ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren termostatlı semaverlerde demlenen çayları, mezarlık ziyaretleri için gelen vatandaşlara dağıtıyorlar. Çay dağıtım hizmeti, soğuk kış günleri boyunca devam edecek.


Mezarlıkların bakımları aralıksız olarak yapılıyor


Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri ekipleri, mezarlıkların bakım ve temizliklerini aralıksız olarak yapıyorlar.


Son günlerde bölge genelinde olduğu gibi Tarsus'ta da sağanak şeklinde düşen ve kabristanların arasında biriken yağmur suları Büyükşehir ekipleri tarafından, motopomplar kullanılarak tahliye edildi. Tarsus'ta bulunan camilerin temizliği de kurulan özel ekip tarafından yapılmaya devam ediliyor. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
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