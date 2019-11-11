Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den milli ağaçlandırma gününe destek
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den milli ağaçlandırma gününe destek

Büyükşehir'den milli ağaçlandırma gününe destek

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi 11 Kasım ağaçlandırma seferberliği kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan dikimi kampanyasına destek verdi.

Büyükşehir'den milli ağaçlandırma gününe destek, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi 11 Kasım ağaçlandırma seferberliği kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan dikimi kampanyasına destek verdi. 'Geleceğe nefes' sloganıyla gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde Kepez ilçesinde 2500 kök sığla ve çınar ağacı dikimi gerçekleştirildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Kasım ağaçlandırma seferberliği gününe özel ağaçlandırma çalışması yaptı.


"Geleceğe Nefes" sloganıyla 81 ilde 11 milyon fidan dikim kampanyasına destek veren Büyükşehir Belediyesi Antalya genelinde toplam 2500 kök sığla ve çınar ağacı fidanının dikimini gerçekleştirdi. Merkez'de Kepez Baraj Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi orta refüjünde ağaçlandırma çalışması yapan belediye ekipleri 200 kök fidanın dikimini gerçekleştirdi.


Kırçiçeği Caddesi Kavşağı'ndan başlayarak Baraj Mahallesi Mevlana köprüsüne kadar ağaçlandırılan alanda incelemelerde bulunan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 11 Kasım milli ağaçlandırma seferberliği gününe destek oluyoruz. Antalya'mızın dört bir yanında Tarım ve Orman Bakanlığından temin ettiğimiz 2500 kök çınar ve sığla ağacı fidanlarının dikimini gerçekleştirdik. Kepez Baraj mahallemize bu kapsamda 250 kök fidanın dikimini gerçekleştirdik. Merkez ilçelerimize 1000 kök olmak üzere belirlediğimiz diğer ilçelerimizle beraber toplam 2500 fidanlarımızın dikimlerini gerçekleştirdik" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı! Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:24:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den milli ağaçlandırma gününe destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]