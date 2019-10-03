Büyükşehir'den milli takıma bir sporcu daha

Son olarak Büyükşehir Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü U-15 hentbol takımı sporcusu Nevzat Serkan Akyol milli takım kampına davet edildi.

Yetiştirdiği başarılı sporcular ile büyük başarılara imza atan Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, milli takıma bir sporcusunu daha gönderdi. 7-11 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan U-15 Milli Takımlar kampına Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nden Nevzat Serkan Akyol da davet edildi. 45 kişinin davet edildiği milli takım kampına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Nevzat Serkan Akyol, daha çok çalışarak milli takımlar düzeyinde Eskişehir'i en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Akyol, hedefinin A milli takıma kadar yükselip Türkiye'ye büyük başarılar kazandırmak olduğunu ifade etti.