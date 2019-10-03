Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den milli takıma bir sporcu daha
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir'den milli takıma bir sporcu daha

1 saat önce

Amatör sporlara verdiği destek ile Eskişehir'i başarıyla temsil eden sporcular yetiştiren Büyükşehir Belediyesi, bir sporcusunu daha milli takımlara göndermenin gururunu yaşıyor.

Büyükşehir'den milli takıma bir sporcu daha, System.String[]

Son olarak Büyükşehir Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü U-15 hentbol takımı sporcusu Nevzat Serkan Akyol milli takım kampına davet edildi.

Yetiştirdiği başarılı sporcular ile büyük başarılara imza atan Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, milli takıma bir sporcusunu daha gönderdi. 7-11 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan U-15 Milli Takımlar kampına Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nden Nevzat Serkan Akyol da davet edildi. 45 kişinin davet edildiği milli takım kampına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Nevzat Serkan Akyol, daha çok çalışarak milli takımlar düzeyinde Eskişehir'i en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Akyol, hedefinin A milli takıma kadar yükselip Türkiye'ye büyük başarılar kazandırmak olduğunu ifade etti.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:00 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mircea Lucescu: Galatasaray'a gitmediğim için pişmanım
İlber Ortaylı: Türk isminin devlet adı olması İstiklal Savaşı ile başladı Erdoğan'ın talimatı sonrası Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar kaldırıldı Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 21:22:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den milli takıma bir sporcu daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]