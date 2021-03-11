Büyükşehir'den Miraç Kandili'nde lokma ikramı - Son Dakika

Büyükşehir'den Miraç Kandili'nde lokma ikramı
11.03.2021 13:13
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle Muratpaşa Camisi önünde vatandaşlara 2 bin kişilik lokma ikramında bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle Muratpaşa Camisi önünde vatandaşlara 2 bin kişilik lokma ikramında bulundu.
Özel günlerde vatandaşlara ikramlarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili'nde Muratpaşa Cami önünde lokma dağıttı. Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aşevi personeli lokma stantlarını Cami önüne kurdu. Hijyen kurallarına uygun şekilde dökülen sıcak lokmalar vatandaşlara ikram edildi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yaklaşık 2 bin kişiye lokma dağıtıldı. - ANTALYA
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