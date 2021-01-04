- Büyükşehir'den mülteci kadınların istihdamına tam destek - Son Dakika

- Büyükşehir'den mülteci kadınların istihdamına tam destek

04.01.2021 12:30

- Büyükşehir'den mülteci kadınların istihdamına tam destek Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından yürütülen "Mültecileri Güçlendirme Projesi" ile kadın istihdamının desteklenmesi amaçlanıyor.

- Büyükşehir'den mülteci kadınların istihdamına tam destek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından yürütülen "Mültecileri Güçlendirme Projesi" ile kadın istihdamının desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında bir yandan kız çocuklarının okullaşmasına destek veren Büyükşehir Belediyesi bir yandan da mültecilerin mesleki eğitimlerine öncelik veriyor. Altındağ BELMEK'te açılan dikiş kursunda mülteci kadınlara gelinlik dikimi öğretilirken, kurs bitiminin ardından kurulacak kooperatif sayesinde mülteci kadınlar diktikleri gelinlikleri satarak ekonomilerine katkı sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kadın dostu bir Başkent için yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Birleşmiş Millet Yüksek Komiserliği ile birlikte yürütülen "Mültecileri Güçlendirme Projesi" kapsamında mülteci ailelerin kız çocuklarının okullaşmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, mülteci kadınları istihdama kazandırmak için mesleki eğitimler de düzenliyor.

Amaç mülteci kadınları eğitimlerle meslek sahibi yapmak

Projenin önemli bir ayağı olan mesleki eğitimlere ağırlık vermeyi sürdüren ve kadın istihdamını artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Altındağ BELMEK'te açtığı kursla mülteci kadınlara dikiş eğitimi veriyor.

2020 yılında 20 mülteci kadının aldığı kurs tamamlanırken, bu yıl ise bu kurslardan haziran ayına kadar 60 mülteci kadın daha yararlanacak. Mülteci kadınlar kurs sonrası kuracakları kooperatif aracılığıyla diktikleri gelinlikleri satarak ekonomilerine katkı sağlayacaklar.

Kurulacak kooperatif ile proje sürdürebilir olacak

"Mültecileri Güçlendirme Projesi" Asistanı Seren Zeynep Öztepe, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ile birlikte yürüttükleri çalışmanın temel amacının kadınları üretime teşvik etmek ve meslek kazandırmak olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kurslarımız haziran ayına kadar devam edecek. 2021 yılında devam eden pandemi süreci nedeniyle etap etap bu kurslardan 60 mülteci kadın yararlanacak. Kursumuz 6 hafta sürüyor. Kurslarımız bittiğinde de 7 mülteci ve 7 Türk kadın bir araya gelerek bir kooperatif kuracak. Bu kooperatif bir yandan bu projenin sürdürebilir olmasını sağlarken bir yandan da kadınların ev ekonomileri için gelir elde etmelerini sağlayacak."

Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi koordinasyonunda mülteci kadınlara dikiş eğitimi verdiklerini söyleyen BELMEK Eğitmeni Havva Özyiğit de mülteci kadınları istihdama dahil ederek önemli bir destek sağladıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bu projede görev almaktan mutluluk duydum. Bu kurslarda gelinlik yapımı için eğitim veriyoruz. Gelinliğin ilk aşamasından son aşamasına kadar kadınları beceri kazandırmayı amaçlıyoruz. Mülteci kadınları da istihdama hazırlıyoruz. Kurs sonunda mülteci kadınlar gelinlik dikmeyi öğrenmiş oluyor, meslek ediniyor.

- Büyükşehir'den mülteci kadınların istihdamına tam destek
- Büyükşehir'den mülteci kadınların istihdamına tam destek
- Büyükşehir'den mülteci kadınların istihdamına tam destek
- Büyükşehir'den mülteci kadınların istihdamına tam destek

Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler, Mülteci, Kadın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Büyükşehir'den mülteci kadınların istihdamına tam destek - Son Dakika


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