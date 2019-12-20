Büyükşehir'den Münir Nurettin Selçuk şarkıları konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den Münir Nurettin Selçuk şarkıları konseri - Son Dakika

Büyükşehir'den Münir Nurettin Selçuk şarkıları konseri

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep'in kurtuluşunun 98'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında, "Münir Nurettin Selçuk Şarkıları" adlı konser düzenlendi.

Büyükşehir'den Münir Nurettin Selçuk şarkıları konseri, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep'in kurtuluşunun 98'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında, "Münir Nurettin Selçuk Şarkıları" adlı konser düzenlendi. Konseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de izledi.


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Onat Kutlar Salonu'nda gerçekleştirilen konserde izleyenler Türk Sanat Musikisinin ölümsüz isimlerinden şarkıcı ve besteci Münir Nurettin Selçuk'un unutulmaz eserleriyle kah duygulandı kah eğlendi. Muhtar Küçükkömürcü şefliğindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musiki Korosu, dinleyenlerin adeta kulağının pasını sildi. Başta Nihavend, Hicaz, Kürdilihicazkar makamları olmak üzere değişik makamlarda seslendirilen 20 farklı eserle koro, salonu büyüledi. Konserin devamında Münir Nurettin Selçuk'un sevilen şarkısı "Kalamış" şarkısını bütün salon beraber söyledi.


Konserin ardından konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başta koro şefi Küçükkömürcü olmak üzere bütün koroya teşekkür ederek, "Kültürüyle, sanatıyla, sanatçısıyla yükselen bir Gaziantep yolculuğumuz 2020 yılında da devam edecek. Bu güzel eserleri hep birlikte dinleyerek musikinin birleştiriciliğini ve ruhun gıdası olduğunu bu salonda bütün Gaziantep'e ve dünyaya ilan edeceğiz. Sürdürülebilirlik çok önemli. Başlamak ve devam etmek büyük bir azim ve aşk istiyor. Buradaki herkes bunun en güzel örnekleri" dedi.


Başkan Şahin, koro adına Şef Küçükkömürcü'ye çiçek verdi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Münir Nurettin Selçuk, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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