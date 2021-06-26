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Bursa'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmaya tatbikat - Son Dakika

Bursa'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmaya tatbikat

26.06.2021 11:05
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, kalite yönetim sistemi belgelendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği tatbikat gerçeği aratmadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, kalite yönetim sistemi belgelendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği tatbikat gerçeği aratmadı. İtfaiye ekiplerinin destek verdiği tatbikatta, Büyükşehir personeli yangına ilk müdahale, binadan yaralı tahliyesi, araç yangını ve kimyasal sızıntı olaylarına başarılı bir şekilde müdahale etti.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden spora kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla kalite belgelendirme çalışmalarında da hız kesmiyor. Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında, personelin de dahil olduğu geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yapılan tatbikata Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı da destek verdi.

Deprem sonrası yangın

Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nün eski Gemlik Yolu üzerindeki yerleşkesinde gerçekleşen tatbikatta, senaryo gereği deprem sonrası çıkan yangının ardından sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm personel, acil toplanma alanında buluştu. Yapılan sayımda Ağır Vasıta Atölyesi'nde çalışan 3 personelin kayıp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yangın söndürme tüpleri ile olay yerine gelen personel, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Bu arada kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın ikinci katında mahsur kalan yaralıların birini merdivenli itfaiye aracı binanın camından, diğer ikisini de merdivenlerden indirerek, olay yerindeki ambulansa taşıdı.

Araç yangınına müdahale

Tatbikatta, yerleşke içerisindeki bir otomobilde çıkan yangına da ilk müdahaleyi Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü personeli yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürüp, soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan tatbikatta devrilen bir varilden sızan kimyasal madde de hemen olay yerinde ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Başarıyla sonuçlandı

Tatbikatı baştan sona izleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammed Emin Tarım, entegre kalite yönetim sistemi, iş sağlığı güvenliği kalite yönetim sistemi ve acil durum eylem planları çalışmaları kapsamında bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Bina yangınına müdahale süreci, yaralıların tahliyesi ve araç yangınına müdahale tatbikatı yapıldığını dile getiren Tarım, "Hem Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarının çalıştığı alanlardaki acil durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiği ölçüldü hem de itfaiye ekiplerinin müdahale süreçlerinde nasıl çalıştığına ilişkin gözlemler yaptık. Başarılı bir tatbikat gelişti. Tabii ki dileriz ki böyle zor ve kötü durumları hiç yaşamayalım. Ancak tedbirleri almamız, planlamalarını yapmamız gerekir" diye konuştu. - BURSA

Bursa'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmaya tatbikat
Bursa'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmaya tatbikat
Bursa'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmaya tatbikat
Bursa'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmaya tatbikat
Bursa'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmaya tatbikat
Bursa'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmaya tatbikat
Bursa'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmaya tatbikat

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Tatbikat, Bursa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Toplum Bursa'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmaya tatbikat - Son Dakika


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