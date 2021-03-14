Büyükşehir'den Nilüfer'e dev yatırım - Son Dakika

Büyükşehir'den Nilüfer'e dev yatırım

14.03.2021 10:44
Büyükşehir'den Nilüfer'e dev yatırım, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde 10 mahallenin atıksularını ana kollekter hattında toplayıp, Atıksu Arıtma Tesisine aktaracak yaklaşık 3 milyon liralık yatırıma start verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde 10 mahallenin atıksularını ana kollekter hattında toplayıp, Atıksu Arıtma Tesisine aktaracak yaklaşık 3 milyon liralık yatırıma start verdi.

Bursa'nın daha sağlıklı bir kent olması amacıyla özellikle altyapı yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hatlarını yenileyerek hem içme suyundaki kayıp kaçak oranını azaltıyor, hemde de derelerin daha temiz akmasını sağlıyor. Nilüfer İlçesi Çaylı Mahallesi'nde atıksu kolektörlerini tamamlayarak bölgenin kanalizasyon hattına kalıcı çözümler sunmayı planlayan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Çaylı, Konaklı, Büyükbalıklı, İrfaniye, Gökçeköy, Görükle Balkan, Kızılcıklı, Hasanağa, Kayapa ve 30 Ağustos Zafer mahallelerinin atık sularını ana kolektör hattında toplayarak buradan Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisi'ne aktarıyor. BUSKİ bu sayede hem bölgenin alt yapısına işlerlik kazandırmış hem de atık suların derelere akmasının önüne geçmiş oluyor.

3 milyon liralık yatırım

Bursa Büyükşşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir kentin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceğini belirterek, altyapı yatırımlarından taviz vermediklerini söyledi. Bursa'nın altyapı ağını sorunsuz hale getirmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Bunu yaparken de çevreci bir tutum sergilemekten asla geri durmuyoruz. Toplam maliyeti 3 milyon TL olan projeyle eksik kalan ve kamulaştırma işlemleri tamamlanan dört noktada 300 metre atıksu kolektörü yapımı hedefliyoruz. Proje tamamlandığında yaklaşık 80 bin hanenin atık suyu Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisi'ne alınacak. Bu sayede hem bölgenin alt yapısına işlerlik kazandırmış hem de atık suların dereye akmasının önüne geçmiş olacağız. BUSKİ ekipleri, yoğun bir mesai harcayarak daha yaşanılabilir bir Bursa için çalışıyor " dedi.

Dereler temiz akacak

Proje kapsamında 2.20 metre çapla BUSKİ tarafından bugüne kullanılan en büyük çaplı beton boruların kullanıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Bölgenin atıksuları Çaylı Mahallesi Atıksu Ana Kolektörü marifetiyle Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisi'ne aktarılarak burada bertaraf ediliyor. Bu sayede atık suların derelere doğrudan deşarj edilmesinin önüne geçmiş oluyoruz ve derelerimiz daha temiz akıyor. Bizler Büyükşehir olarak bir yandan çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da çevrenin korunması ve daha yeşil bir Bursa için canla başla çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Büyükşehir'den Nilüfer'e dev yatırım
Büyükşehir'den Nilüfer'e dev yatırım
Büyükşehir'den Nilüfer'e dev yatırım
Büyükşehir'den Nilüfer'e dev yatırım
Büyükşehir'den Nilüfer'e dev yatırım

Büyükşehir Belediyesi, Yatırım, Nilüfer, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den Nilüfer'e dev yatırım - Son Dakika


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