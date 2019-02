Büyükşehir'den Nilüfer'e Ücretsiz Otopark

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Nilüfer Belediye binasının yanındaki 7 dönümlük alana kazandırılan ve ücretsiz olarak hizmet veren otoparkın girişindeki Büyükşehir Belediyesi ve BURBAK yazılı tabelaların önüne çam ağaçları konulması polemiğe sebep oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Nilüfer Belediye binasının yanındaki 7 dönümlük alana kazandırılan ve ücretsiz olarak hizmet veren otoparkın girişindeki Büyükşehir Belediyesi ve BURBAK yazılı tabelaların önüne çam ağaçları konulması polemiğe sebep oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi yazısının kapatılması için yapılan çalışmayı 'ucuz siyaset' olarak nitelendirirken, Büyükşehir olarak Nilüfer'in her köşesinde hizmetlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.



Bursa'da ulaşım sorununun çözümüne yönelik başlatılan akıllı kavşak uygulamaları ve yol genişletmelerle trafikte hissedilir bir rahatlama sağlayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan parklanma sorunu yaşanan bölgelere de alternatif çözümler üretiyor. Nilüfer İlçesi'nde ilçe belediyesi, kaymakamlık ve vergi dairelerinin bulunduğu İhsaniye Meydanı'nda vatandaşların en önemli sorunu olan otopark meselesi de yaklaşık 1 ay önce Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu. Bölge sakinlerinden gelen talepler üzerine konuyu gündeme alan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURBAK, hazineye ait olan yaklaşık 7 bin metrekarelik alanı otoparka dönüştürdü. Toplam 550 araç kapasiteli otopark ücretsiz olarak hizmet verirken, başında sürekli bir BURBAK görevlisinin de bulunduğu otoparkta günlük doluluk oranı da 300 aracı aşmaya başladı.



Tabela önüne çam ağacı



Nilüfer Belediyesi'nin hemen yanında bulunan alanda başlatılan ücretsiz otopark uygulaması bölge halkının takdirini toplarken, otopark girişinde üzerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURBAK yazılı tabelaların önüne çam ağaçları konulması dikkat çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önce bir açılış töreni yapmaya bile gerek duymadıkları otoparka gelenek, tabelaların gizlenmesi için yapılan uygulamaya tepki gösterdi. Beraberindeki Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Refik Özen ile AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Necati Şahin'le birlikte bir basın açıklaması yapan Başkan Aktaş, "Gördük ki Büyükşehir Belediyesi yazısının kapatılması için tabelalarımızın önüne çam ağaçları konulmuş. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Bunlar açıkçası ucuz siyaset. Evet Büyükşehir, Nilüfer'in bütün ana arterlerinde çalışıyor. Esentepe Kavşağını, Tuna Caddesi Kavşağını, diğer kavşak uygulamalarını biz yaptık. Fatih Sultan Mehmet Bulvarının orta refüj düzenlemesini biz hayata geçirdik. Birileri tabela takarak kendileri yapmışçasına algı oluşturuyor. Taktiri kamuoyuna bırakıyorum. Yıllardır sistem bu şekilde işliyor. Nilüfer'in her köşesinde hizmet olarak varız" diye konuştu.



Yeni otopark müjdesi



Nilüfer'in yoğun yapılaşmanın olduğu, beraberinde Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle FSM ve Özlüce gibi ana arterlerde orta refüj ve yol düzenlemeleriyle işin yükünü çektiği bir yer olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bölgede otopark ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bugüne kadar Bursa'ya, yaklaşık 40 dönümlük bir alanı otopark olarak kazandırdıklarını dile getiren Başkan Aktaş, Mudanya'da 14 dönüm alanda 1100 araçlık otopark, Gölyazı'da 5,5 ve 6 dönüm olmak üzere 1000'er araçlık 2 otopark ve BURULAŞ önündeki 13 dönümlük 900 araçlık eski helitaksi alanını otopark olarak düzenlendiklerini belirtti. Nilüfer'de de ilçe belediyesi, kaymakamlık ve vergi dairelerinin bulunduğu İhsaniye Meydanı'nda vatandaşlarımızın en önemli sorununun otopark olduğunu açıklayan Başkan Aktaş, "Bölge sakinlerinden gelen talepler üzerine konuyu gündeme aldık ve yaklaşık 7 dönümlük alanı otoparka dönüştürdük. İnşallah yakında bir tane daha geliyor. Özellikle vergi dairesi yakınındaki 5 dönümlük yaklaşık 400 araçlık otoparkımızı da yakın bir zaman içerisinde devreye koyacağız. Milli Emlak'tan oranın tahsisiyle alakalı yazılarımız da gelmek üzere. Şuan hizmette olan ücretsiz otoparkımız yıllardır Nilüfer Belediyesi'nin yan tarafındaydı ama hiçbir formül üretilememişti. Büyükşehir olarak bu sorunu çözdük ve Nilüfer'in her köşesinde, 17 ilçemizde her alanda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - BURSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü

Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu

İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü

Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek!