Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği - Son Dakika

Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği

09.04.2021 12:42

Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, obeziteye farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.

Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, obeziteye farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi. Etkinlikte çok sayıda spor programları yapılırken doktor, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar eşliğinde obeziteye karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hasan Celal Güzel Millet Bahçesinde "Geleceğimizi Sağlıkla Kuşatıyoruz" sloganıyla obeziteye karşı farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte kurulan doktor, diş hekimi, fizyoterapist, diyetisyen çadırlarıyla vatandaşların vücut analizleri yapılarak doktorlar tarafından değerlendirildi. Vatandaşlardan alınan kan tahlilleri soğuk zincir bozulmadan laboratuvarlara ulaştırılarak ölçümleri yapıldı. Öte yandan programa gelen vatandaşlar fizyoterapist kontrolünde spor eğitmenleri ile görüşerek bireysel spor programları oluşturuldu, ağız diş kontrolleri yapıldı. Etkinliğe katılan vatandaşların tamamının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Beslenme ve Obezite Birimi'nde takibi başlatıldı.

" İlk kez zayıf halimi göreceğim"

Obezite programına katılan Yasemin Karaduman, etkinlikte aldıkları bilgilerle zayıflamayı hedeflediğini belirterek, "Obezite kampına katıldım. Çok memnun kaldım her şey çok güzeldi. Hocalarımızın ilgisi alakası iyiydi. Gün içerisinde 7'de yürüyüşe çıkıyorduk, ara öğünlerimizi aldık, pilates ve spor yaptık. Egzersizlerimize devam ettik. Sabah akşam ölçümlerimiz yapıldı terapilere katıldım. Ben bugüne kadar hiç kilo verememiştim. Ama hocalarımız sayesinde bir adım atmış olduk ve belki ilk kez zayıf halimi göreceğim. Böyle bir uygulama belki Türkiye'de ilk yapılıyordur bundan dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim" dedi.

"Fatma Şahin'e minnettarım"

Beslenme konusunda eğitimler aldığını ve bunu hayatına uygulayacağını ifade eden Sevda Taşdemir, "Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğine katıldım, kan tahlili verdim, şekerim ölçüldü, dişlerimiz kontrol edildi, spor ve yürüyüş yaptım hocalarımızın eşliğinde. Bize yardım eden hocalarımıza ve bu imkanı sağlayan Fatma Şahin'e inanılmaz minnettarım. 25 yıldır rejimler yapıyorum ama bir türlü istediğim sonucu alamadım. Bize burada o kadar şey öğretiyorlar ki nasıl yemek yememiz, nasıl beslenmemizi, nasıl su içmemiz gerektiği bile öğretiyorlar" diye konuştu.

Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği
Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği
Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği
Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Obezite, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği - Son Dakika


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