Büyükşehir'den öğrenciler için ara tatil kupası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den öğrenciler için ara tatil kupası - Son Dakika

Büyükşehir'den öğrenciler için ara tatil kupası

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine birlik ve beraberlik duygusu aşılamak amacıyla "Ara Tatil Kupası" düzenlendi.

Büyükşehir'den öğrenciler için ara tatil kupası, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine birlik ve beraberlik duygusu aşılamak amacıyla "Ara Tatil Kupası" düzenlendi.


"Sporuyla Yükselen Gaziantep" anlayışından hareketle gerek ulusal gerekse uluslararası arenaya duyurduğu Gaziantep modeliyle adından sıkça söz ettiren Büyükşehir belediyesi düzenlediği etkinliklerle kentin spor kültürünü güçlendirmeye sürdürdü. Öğrencilerin ara tatil dönemindeki boş zamanlarının iyi bir şekilde değerlendirilmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, ortaokul ve lise öğrencileri için organize ettiği futbol turnuvasıyla yeni bir etkinliğe imza attı. Turnuvada liselerde, Birey Koleji birincilik kürsüsüne çıktı. Birey Kolejini Arıl Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Özyıldızspor takip etti. Ortaokullarda ise Gençlik 27 şampiyon olurken Vicdan Ahmet Ortaokulu ikinci, Melike Alevli Ortaokulu üçüncü sıraya oturdu. Hasan Doğan Spor Tesisinde gerçekleşen Kupada, takımlar arasındaki mücadele heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu. Turnuvada başarı sağlayan takımlar ise, kupa, madalya ve Gazi Şehir formasıyla ödüllendirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü Erzurum'daki CHP İl Kongresi'de arbede çıktı, başkan adayı salondan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:07:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den öğrenciler için ara tatil kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]