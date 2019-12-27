Büyükşehir'den öğrencilere büyük kolaylık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den öğrencilere büyük kolaylık - Son Dakika

Büyükşehir'den öğrencilere büyük kolaylık

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın "150. Yılda 150 Proje" adı altında açıkladığı projelerden birisi daha hayata geçiyor.

Büyükşehir'den öğrencilere büyük kolaylık, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın "150. Yılda 150 Proje" adı altında açıkladığı projelerden birisi daha hayata geçiyor. Öğrenciler için büyük kolaylık sağlayacak olan Çamaşır Yıkama ve Kurutma Merkezi, Erciyes Üniversitesi karşısında hizmet verecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çamaşır Yıkama ve Kurutma Merkezi'nin ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak olan ve Erciyes Üniversitesi karşısındaki KAYMEK Akademi ile Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın bulunduğu hizmet binası içinde yer alan Çamaşır Yıkama ve Kurutma Merkezi'ni inceledi.


Çamaşır Yıkama Merkezi'nin 150. Yılda 150 Proje adı altında açıkladığı projelerden birisi olduğunu dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, bu merkezin ücretsiz olarak hizmet vereceğini belirtti. Çamaşır Yıkama ve Kurutma Merkezi'nin öğrencilere büyük kolaylık sağlayacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "İmkansızlıklar nedeniyle çamaşırların sağlıklı yıkanamaması yada vakit kaybının önlenmesi için bir sosyal projemiz daha hayata geçiyor. Öğrencilerimiz Çamaşır Yıkama ve Kurutma Merkezi'ne gelerek çamaşırlarını yıkatıp kurutabilecekler. Tüm öğrencilerimiz bu imkandan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Hizmetimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Erciyes Üniversitesi, Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:09 Kaynak: İHA
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