Büyükşehir'den öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika
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Büyükşehir'den öğrencilere karne hediyesi

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında yarıyıl tatiline giren öğrencilere özel sinema etkinliği düzenleyecek.

Büyükşehir'den öğrencilere karne hediyesi, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında yarıyıl tatiline giren öğrencilere özel sinema etkinliği düzenleyecek.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında yarıyıl tatiline giren öğrencilere özel sinema etkinliği düzenleyecek. 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'de ve 15.00'de olmak üzere iki seansta Ofis Sanat Merkezi Cep Sinema Salonu'nda gösterilecek 'Dipdip: Bir Okyanus Macerası' isimli animasyon filmini öğrenciler ücretsiz olarak izleyebilecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "Dört ay boyunca okullarında ter döken öğrencilerimizin yarıyıl tatillerinde onlara bir hediye gibi olacak sinema etkinliği düzenliyoruz. 25 Ocak Cumartesi günü Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz animasyon filmi gösterimini öğrencilerimiz ücretsiz olarak izleyebilecek. Tüm çocuklarımızı sinema etkinliğimize davet ediyoruz" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
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