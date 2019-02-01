Büyükşehir'den Öğrencilere 'Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Resepsiyon Salonu'nda düzenlediği ve çocukların çeşitli aktivitelere katılma şansı yakaladığı 'Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği' 3 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Resepsiyon Salonu'nda düzenlediği ve çocukların çeşitli aktivitelere katılma şansı yakaladığı 'Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği' 3 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, yarıyıl tatili nedeniyle 4-10 yaş arası çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. 'Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği' adı altında Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Resepsiyon Salonu'nda organize edilen şenliğe çocuklar aileleriyle birlikte katıldı. Balonlarla süslenerek kurulan mini stantlarda çocuklara, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan tıp, trafik, inşaat ve itfaiye meslekleri hakkında temel bilgiler verildi. Etkinlikte çocuklar, zeka gelişimleri için akıl oyunları atölyelerinden de yararlandı.



Büyükşehir Belediyesine ait servis araçlarıyla Sümerpark'a ulaşımları sağlanan çocuklar, eğitimi verilen mesleklerin kıyafetlerini giyerek şenliğe katılım sağladı. Çocukların günlük yaşamda önemli yere sahip olan meslekleri özümsemeleri için inşaat, itfaiye, trafik ve tıp alanlarıyla ilgili uygulama yapma şansı buldu. Oldukça eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, yine meslekleri simgeleyen kara kalem resimleri çeşitli renklerle boyadı.



Yiyecek ve içecek ikramının da yapıldığı yarıyıl şenliğine katılan çocuklara, isimlerinin yazılı olduğu sertifikaları da dağıtan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne aileler, etkinlik ve gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ettiler. Şenliğin 3 Şubat Pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi. - DİYARBAKIR

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