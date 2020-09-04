Büyükşehir'den online dershane - Son Dakika

Büyükşehir'den online dershane

Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan Bursalı gençler için online Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eğitimleri başlattı.

Büyükşehir'den online dershane, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan Bursalı gençler için online Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eğitimleri başlattı. Bilgisayarı ve internet bağlantısı olan öğrencilerin evlerinden bağlanabileceği, olmayanların ise BUSMEK kurs merkezlerinden faydalanabileceği dershane, Raunt programı kullanılarak yıl boyunca her branşta devam edecek. Öğrencilere hayatlarının dönüm noktasında önemli fırsatlar sağlayacak YKS eğitimlerinin lansmanına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kayıtlar devam ediyor ve başvurular BUSMEK web sitesinden online olarak yapılabilecek. Alanında uzman kadromuz ve yayınlarımız ile öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 'covid19 tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan' ve Bursalı gençlerin üniversite sınavlarına en üst düzeyde hazırlanmasını hedefleyen uzaktan YKS eğitimlerinin tanıtımı 'Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın iştirakiyle ' Merinos AKKM Muradiye Salon'da yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Covid 19 tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan online eğitimlerin gittikçe yerleşik hal almaya başladığını belirterek, kurum olarak kendilerinin de geleceğe hazırlandığını ve tüm imkanlarıyla öğrencilerin hizmetinde olduklarını ifade etti. Online YKS eğitimleriyle dershaneleri öğrencilerin evlerine getirdiklerini, geleceği 'adeta' gençlerin önüne serdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, "Böylelikle interneti ve bilgisayarı olan öğrencilerimiz istedikleri yerlerden alanlarıyla ilgili derslere bağlanabilecekler. Her ders ile ilgili istedikleri oranda tekrar yapabilecekler. Her 50 öğrenciye 1 danışman öğretmen hedefliyoruz. Bu şekilde birebir destek alabilecekler. Bilgisayar ve interneti olmayan çocuklarımız ise belediyemize bağlı BUSMEK kurs merkezleri ve gençlik merkezlerimizden yararlanabilecek. Bu alanlardan derslere online katılım sağlayabilecek" diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, online dershanede Raunt programının kullanılacağını söyledi. Türkiye'deki emsalleri incelendiğinde en yüksek verimin bu programdan sağlandığını tespit ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Vereceğimiz eğitimlerde, Raunt programını ücretsiz olarak gençlerimizin kullanımına sunacağız. Dijital destekli oluşturduğumuz takip sistemimizle öğrencinin öğrenmedeki eksikliklerini tespit ediyoruz. Rehber öğretmen tarafından yapılan programlarla, eksiklerin giderilmesi için uzman öğretmen kadromuzun desteğiyle öğrencimize soru-çözüm ve etüt-konu özetleri fırsatı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Hedef odaklı çalışma programı

Online dershane boyunca canlı ders ve videolu anlatımlarla öğrencilere eğitim desteğini yakinen sağlayacaklarını anlatan Başkan Aktaş, hedef odaklı çalışma programı oluşturduklarını vurguladı. Muhtemel eksiklerle ilgili rehber öğretmenlerin de desteğiyle öğrenci ile birebir görüşme altyapısı kuran çözüm alternatiflerinin devreye gireceğini kaydeden Başkan Aktaş, "2 bine yakın konu anlatım videosunu, zorluk seviyelerine göre ayrılmış 235 bin adet çözümlü soruyu, hızlı tekrarlar için hazırlanmış tüm konulara ait 497 adet konu özetini, önceki yılların ÖSYM sınavlarında çıkmış 3 bin adet video çözümlü soruyu ve 15'i TYT 15'i de AYT olmak üzere 30 deneme sınavını 'ücretsiz olarak' öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz. Program işleyişi ile öğrencinin rehberlik ve eğitsel gelişimini, uzman rehber öğretmen kadromuzla takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, öğrencinin programı aktif kullanma-kullanmama durumunu tespit ederek devamsızlık sebeplerini araştıracaklarını da ifade ederek, "Burada veliyle iletişimi elden bırakmıyoruz. Öğrencinin gelişimi ve devamsızlığıyla ilgili gerekli her türlü bilgilendirmeyi yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK Hürriyet Sınava Hazırlık ve Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık merkezlerinde ise aynı çalışma kapsamında 600 kişiye yüz yüze eğitim verileceğini kaydetti. - BURSA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Alinur Aktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den online dershane - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Chelsea, Kai Havertz'i 71 milyon sterlin bonservisle kadrosuna kattı Antalya'da bir kişi, tartıştığı ortağını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Koronavirüse yakalanan gelin üst üste iki düğüne gitti, köy karantinaya alındı A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş Meteoroloji, 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Cezaevine giden baba ile kızının ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Son dakika: TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı Fenerbahçe, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi
5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezen genç kız, hedefini dünya turu olarak belirledi 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezen genç kız, hedefini dünya turu olarak belirledi         
18:39
Otomobil ile çarpışan Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada Otomobil ile çarpışan Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada         
17:53
Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada         
17:08
Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş         
17:01
13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı         
16:50
Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti         
16:50
Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak         
16:15
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı         
15:53
Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü "Mümkün değil" demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı         
15:38
Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu         
15:08
Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu         
15:07
87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu         
14:15
Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi         
14:11
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü         
12:24
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:55
Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap verdi         
11:37
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi         
10:27
Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı         
10:03
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım         
08:30
Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok         
07:51
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı         
07:39
Avrupa'nın en büyük genelevlerinden 'Pascha' koronavirüs tedbirleri nedeniyle iflas etti Avrupa'nın en büyük genelevlerinden 'Pascha' koronavirüs tedbirleri nedeniyle iflas etti         
00:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 00:22:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den online dershane - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei