Büyükşehir'den Örgün Eğitime Destek Programı - Son Dakika

Büyükşehir'den Örgün Eğitime Destek Programı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) öğrencilere yönelik "Örgün Eğitime Destek Programı" programı düzenliyor.

Büyükşehir'den Örgün Eğitime Destek Programı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) öğrencilere yönelik "Örgün Eğitime Destek Programı" programı düzenliyor. ATABEM'lerde 5-6-7-8'inci sınıflar için akademik branşlarda, lise son sınıf öğrencileri ve lise mezunları için de üniversite sınavına yönelik hazırlık kursu açılacak. Ücretsiz kurslara başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ATABEM, eğitime desteğini sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün "Örgün Eğitime Destek Programı" kapsamında 5-6-7-8'inci sınıflara ve üniversiteye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencilerine ve lise mezunlarına yönelik ücretsiz akademik kurslar açılıyor.

Online başvuru

5-6-7'nci sınıflara Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Dersi, İngilizce, Bilgisayar Kodlama ve Hızlı Okuma dersleri verilecek. 8'inci sınıflara ise LGS'ye hazırlık kursları düzenlenecek.

ATABEM'in Altınova Kurs Merkezi, Kepezaltı Kurs Merkezi, Konuksever Kurs Merkezi, Meltem Kurs Merkezi, Yeni Mahalle Kurs Merkezi ve Varsak Kurs Merkezlerinde verilecek kurslarla öğrencilerin örgün eğitimine ve sınav hazırlığına destek olunacak. Kurslardan faydalanmak isteyen öğrenciler, 9 Ekim Cuma gününe kadar www.atabem.org.tr adresinden online kayıt yaptırabilecek. Evrak teslimi ise 10-14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Kurslar 19 Ekim'de başlayacak. Kurslarla ilgili detaylı bilgi 0 242 249 54 30 nolu telefondan alınabilecek.

Üniversiteye hazırlık

ATABEM, "Öğrencilerimizin yanındayız" sloganı ile lise son sınıf öğrencilerine ve lise mezunlarına ücretsiz üniversiteye hazırlık (YKS) kursu da açıyor. Kurs için kayıtlar başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ATABEM Milli Egemenlik Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi'ne şahsen başvuru yapabilecek. Üniversiteye hazırlık kursları ile ilgili detaylı bilgi 0242 243 39 23 nolu telefondan alınabilecek.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde gerekli önlemlerin alındığı kurs merkezlerinde eğitimler sosyal mesafe kuralına uygun olarak yüz yüze verilecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Lise, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den Örgün Eğitime Destek Programı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Apple'ın iPhone 12'yi tanıtacağı etkinlik 13 Ekim'de yapılacak Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşine 5 milyon lira boşanma tazminatı ödeyecek Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur
Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız         
20:40
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak         
20:27
Dünya Sağlık Örgütü müjdeli haberi verdi: Koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir Dünya Sağlık Örgütü müjdeli haberi verdi: Koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir         
19:32
Lionel Messi, takım arkadaşlarını milli maçlara özel jetiyle götürecek Lionel Messi, takım arkadaşlarını milli maçlara özel jetiyle götürecek         
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek         
18:17
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı         
09:33
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 20:58:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den Örgün Eğitime Destek Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei