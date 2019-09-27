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Büyükşehir'den Otobüs ve İş Makinesi desteği

12 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Nevşehir ili Kavak ilçesine 1 otobüs, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine 1 otobüs ve 1 kamyon, Gümüşhane ili Arzularkabaköy beldesine 1 otobüs ve 1 minibüs hibe etti.

Büyükşehir'den Otobüs ve İş Makinesi desteği, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan yeni nesil iş makineleri ile il genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, filosunda bulunan modern otobüslerle de ulaşımı sağlıyor.

Hizmet dışında kalan araç ve iş makinelerini diğer belde belediyelere de hibe eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Nevşehir ili Kavak ilçesine 1 otobüs, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine 1 otobüs ve 1 kamyon, Gümüşhane ili Arzularkabaköy beldesine 1 otobüs ve 1 minibüs hibe etti. Hibe edilen araçların, bu beldelerde daha aktif bir şekilde kullanılabileceğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün," Belediyelerimiz vatandaşlara daha verimli hizmet sunmak istiyorlar. Bu anlamda bizden destek istediler. Talebe göre ihtiyaç fazlası olan araçlarımızı hibe ettik. Belediyelerimize hayırlı olsun" dedi.

Nevşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:45 Kaynak: Bültenler
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