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Büyükşehir'den personeline bayram ikramiyesi! - Son Dakika

Büyükşehir'den personeline bayram ikramiyesi!

07.07.2021 18:05
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası ve Öz Güven-Sen Sendikası iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan şirket personelinin gelir ve çalışma koşullarını iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Kurban Bayramı öncesi personele bin...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası ve Öz Güven-Sen Sendikası iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan şirket personelinin gelir ve çalışma koşullarını iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Kurban Bayramı öncesi personele bin lira ikramiye verilecek.

Çalışanın haklarını korumak, hayat standardını iyileştirmek ve gelir tablosunu güncel tutmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası ve Öz Güven-Sen Sendikası iş birliğinde devreye sokulan Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde Kurban Bayramı öncesi belediye bünyesinde hizmet veren GAZİAĞAÇ, GAZİBEL, GAZİKÜLTÜR ve Gazi Danışmanlık'a bağlı şirket personellerine bin lira ikramiye verilecek. Bu yıl için belirlenen ikramiye tutarı 2022 yılında bin 500 liraya ulaşacak.

"Kurban bizden, destek sizden"

Çetin Emeç Salonu'nda organize edilen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çalışanlarımızı çok seviyoruz ve güveniyoruz. Yeni yaptığımız sosyal destek sistemi ile Türkiye'de örnek teşkil ediyoruz. Bizi OECD'de şampiyonluğa götüren çalışmalar içerisinde ekonomiyi ekolojiye dönüştürmek ve kapsayıcı olmak yani sosyal belediyecilik önemli etkenler arasında yer alıyordu. Bunun yanı sıra yeşil ekonomi çok mühim bir meseleydi. Toprağı, suyu, havayı korumak. Bununla birlikte bisiklet ve bisiklet yolu da ayrı bir öneme sahipti. Önce biz örnek olalım diye yola çıkıyoruz. Yurt dışında bir bürokrat bisikletle işe geldi, gitti diye herkes övgüler yağdırıyor. Bizim ne farkımız var. Ciğerimizi korumamız için sigara kullanımını da tamamen bırakmamız gerekiyor. Bunun içinde teşvik ediyoruz personelimizi. Bizim, milli ve manevi değerlerimizi koruyarak kuşaklar arası sürdürülebilir kılmamız lazım. Biz her birimiz köprüyüz. Bu köprü geleceğe taşınırsa ehemmiyetini sürdürür. Kurban bayramında kurbanını alacak kadar bir sosyal destek verelim istedik. Burada da bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu taşıyoruz. Kurban teslimiyet ve sabırdır, inançtır. Bu ruhu iyi anlatmamız gerekiyor. Kurban Bayramının derinlerine inerek yeni neslimizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek elzem. Kurban bizden destek sizden diyorum. Rabbim bayramı bayram tadıyla geçirmeyi nasip etsin. Siz çalışanlarımızdan çok şey bekliyoruz. Sizlere çok ihtiyacımız var. Birbirimizi severek çalışacağız. En önemli şey sevgi. Seversen sevilirsin" şeklinde konuştu.

"Personelin hayat standartlarını yükseltiyoruz"

Çetin Emeç Salonu'nda organize edilen toplantısında sunum yapan İnsan Kaynakları Daire Başkanı Murat Geç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde, HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ve ekibinin desteğiyle iki yıldır üzerinde yoğun çalışılan liyakat esaslı kurumsal çalışmanın 4 ay önce hayata geçirilen Toplu İş Sözleşmesi ile start aldığını hatırlattı. Geç, "Personel politikamız, çalışan bireyin işinde uzmanlaşmasıdır. Ayrıca personelin kaliteli hizmet sunabilmesi için özlük haklarından, fiziksel şartlarına kadar her türlü yatırımı yapmaya hazır, çalışma ortamında huzuru ve disiplini baz alan, belediyenin tüm alanlarında uzman bireyler, yetiştirmek de politikamızın bir diğer amaçları arasında yer almaktadır. İlkelerimiz, önce samimiyiz. Şeffaf ve profesyonel davranırız. Adaleti temel ilke olarak görürüz. Kadim medeniyetimizden öğrendiğimiz gibi çalışanımızın dertleriyle dertleniyoruz. Bu özverili çalışmalar sonucunda maaş farklarını ortadan kaldıran eşit işe eşit ücret bakış açısıyla yüzde 94 oranında şirketler arasındaki farkları kapatmıştık. Hayat standartlarını yükselterek sendikal haklara iyileşme getirdik" dedi.

"Amacımız daha çok çalışanın daha çok kazanmasını sağlamak"

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen programın devamında Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, "Hem sendikamız hem de işçi-işveren ilişkisinde birkaç konuya değinmek istiyorum. Sendikamız iş kolları fark etmeksizin Türkiye'deki 209 adet işçi sendikası arasında yaklaşık 250 bin üyesiyle şu anda Türkiye'nin en büyük sendikasıdır. Konfederasyonumuz ise yaklaşık 8 bin 800 üyesiyle 45 yıllık bir geçmişiyle Türkiye'nin en büyük ikinci konfederasyonudur. HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanlığı'mız ise 25 bin üyesi ve büyükşehirdeki 6 bin 500'e yakın üyesiyle şehrimizde önemli bir gücü temsil ediyor. Sizlerden aldığımız güçle Hizmet-İş Sendikası olarak iyi yöneticilerimizle daima yanınızda olacağız. Daha güçlü Türkiye için hem sendikamıza hem de işçilerimize ve işverenlerimize önemli görevler düşmektedir. Sendikamız, üyelerimizin, tüm mali, idari ve hukuki haklarını eksiksiz bir şekilde savunmayı gaye edinmiştir. İşçilerimizin mutlu ve verimli çalışmasını sağlamak için işçi-işveren oldukça önemlidir. Amacımız daha çok çalışanın daha çok kazanmasını sağlamak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Büyükşehir'den personeline bayram ikramiyesi!
Büyükşehir'den personeline bayram ikramiyesi!
Büyükşehir'den personeline bayram ikramiyesi!
Büyükşehir'den personeline bayram ikramiyesi!
Büyükşehir'den personeline bayram ikramiyesi!
Büyükşehir'den personeline bayram ikramiyesi!
Büyükşehir'den personeline bayram ikramiyesi!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hizmet İş Sendikası, Gaziantep, Hak İş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den personeline bayram ikramiyesi! - Son Dakika Ekonomi


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