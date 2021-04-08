Büyükşehir'den Ramazan'a anlam katan karşılama - Son Dakika

Büyükşehir'den Ramazan'a anlam katan karşılama

08.04.2021 09:37
Büyükşehir'den Ramazan'a anlam katan karşılama, System.String[]

Anlatımlı Enderun Teravih Programında, Büyükşehir Dini Musiki Topluluğu, ramazan ilahileri ve Enderun usulü teravihin farklı makamlardaki icrasını gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gelecek hafta salı günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayını, gerçekleştirdiği manevi değeri yüksek bir programla karşıladı. "Anlatımlı Enderun Teravih" programında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu, Cumhur Müezzinliği, Enderun İlahileri ve Enderun Usulü Teravih'in farklı makamlarda icrasına yönelik bir konser verdi. Yüreklere taht kuran program, Ramazan ayının güzelliğine anlam kattı.

PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE KATILIM

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Süleyman Büyükşahin, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli İl Müftü Yardımcısı İsmail Gülşen, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan katıldı. Programda, pandemi koşulları nedeniyle, Kocaeli İl Müftülüğünden sınırlı sayıda görevli konuk olarak yer aldı.

RAMAZAN ÖNCESİ KULAKLARIMIZIN PASINI SİLMEYE GELDİK

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, program öncesinde konuklara hitap ederek, "hoş geldiniz" konuşması yaptı. 'Cenab-ı Allah ruhlarımızı arındırmak için, bize kul olduğumuzu bir kere daha hatırlatmak istiyor" diyen Çakmak, "Rabbimiz, imanımızı tazelemek, ona olan yakınlığımızı perçinlemek için bize Ramazan gibi çok kıymetli bir nimet lütfetmiş, sonsuz şükürler olsun" dedi. Ramazana bir kaç gün kala düzenlenen Anlatımlı Enderun Teravih Programı'na değinen Çakmak, "Programımızı Pandemi kurallarına riayet ederek gerçekleştiriyoruz. Mübarek Ramazana birkaç gün kala kulaklarımızın pasını silecek bu muhteşem program için icrada yer alan sanatçılarımıza ve buraya gelen siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden mübarek Ramazan ayınızı kutluyorum" dedi.

PROF. DR. TURABİ ENDERUN USULÜ TERAVİHİ ANLATTI

Konser öncesinde Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğunu yöneten şef Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi bir konuşma yaptı. Konuşmasında Enderun Usulü Teravih konusunda konuklara bilgi aktaran Prof. Dr. Turabi, "Ramazan ayına mahsus namaz olan terâvih namazının her dört rekatında farklı makamlar uygulanarak edâ edilmesiyle kılınan terâvih namazı tertîbidir. Itrî'nin belli bir düzene koyduğu bu tertip daha sonraları saray mektebi olan Enderûn'da uygulanmaya başlamıştır. Bundan dolayı "Enderûn usûlü terâvih" olarak da bilinmektedir. Bu tertip, namaz kılanların namazlarını huşû içerisinde kılmak, uzun bir namaz olan terâvih namazında cemâati dinlendirmek maksadıyla farklı makamlar eşliğinde uygulanmaktadır. Uygulama her dört rekat arasında salavâtların ve ilâhîlerin farklı makamlarda okunmasıyla icrâ edilmektedir" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, konukların Ramazan ayını da kutlayarak, "İbadetin neşesi içinde olan programımıza hoş geldiniz" dedi.

BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU

Öte yandan Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman kendilerinin yanında olduğunu söyleyerek, "Büyükşehir Belediyemiz ile aynı adı taşıyan Dini Musiki Topluluğumuza her daim ilgi gösterildi. Bizlere bu imkanları, bu güzel salonları sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

FARKLI MAKAMLARDA İCRALAR YAPILDI

Konuşmaların ardından Şef Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetiminde Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu, konserine başladı.Enderun Usulü Teravih örneklerinin verildiği programda, Irak, Acemkürdî, Muhayyer kürdî, Isfahan, Hüseynî, Eviç, Acemaşiran ve Segâh makamlarında ilahiler icra edildi. Programda; Segah, Acemaşiran ve Saba makamlarında Kur'ân-ı Kerîm Tilâvetleri okundu. Programda ayrıca, Mustafa Itrı Efendi'nin gönüllere taht kurmuş Salat-i Ümmiyyye eseri Segah makamında seslendirildi.

Programın sonunda Kocaeli İl Müftü Yardımcısı İsmail Gülşen, sahneye gelerek dua yaptırdı. Okunan duaların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, anlamlı konser için Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'ye teşekkür çiçeği takdim etti.

YOUTUBE ÜZERİNDEN YAYINLANACAK

Öte yandan ilgiyle izlenen program, kaçıran vatandaş için ileriki günlerde, Büyükşehir Belediyesi youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Programın yayınlanma gün ve saati Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden bildirilecek.

Büyükşehir'den Ramazan'a anlam katan karşılama

Büyükşehir Belediyesi, Teravih, Ramazan, Musiki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den Ramazan'a anlam katan karşılama - Son Dakika


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