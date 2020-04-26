Büyükşehir'den Ramazan'da da iyilik seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Genel Büyükşehir'den Ramazan'da da iyilik seferberliği - Son Dakika

Büyükşehir'den Ramazan'da da iyilik seferberliği

6 saat önce

Büyükşehir'den Ramazan'da da iyilik seferberliği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasıyla Başkent'te başlattığı iyilik seferberliği Ramazan ayında da devam ediyor.

Büyükşehir'den Ramazan'da da iyilik seferberliği

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasıyla Başkent'te başlattığı iyilik seferberliği Ramazan ayında da devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle iftar çadırlarının kurulamadığı bu yıl "Bir iftar da benden" adlı yeni bir kampanya başlatan Başkan Yavaş'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı toplumsal dayanışma çağrısına vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi ve alınan iftar paketi sayısı 400 bin'e yaklaştı.

Ramazan ayının ruhuna uygun dayanışma

Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, kağıt toplayıcılarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca iftar yemeği dağıtacak.

BELPA A.Ş. Mutfağında hazırlanan ve vakumlu yemek paketleme cihazında el değmeden hijyenik koşullarda ambalajlanan yemekler hem iftarda hem de sahurda ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacak.

İftar ve sahurda sıcak yemek

BELPA A.Ş. Mutfağında steril ortamda pişirilen sıcak yemekler, dağıtım görevlileri aracılığıyla iftar ve sahur saatinden önce ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Günlük olarak hazırlanan sıcak yemeklerin Başkent'in dört bir tarafına özenle götürüldüğünü söyleyen BELPA Mutfağı Üretim Müdürü Müge Keçeli, şu bilgileri verdi:

"Günlük 25 bin kişi kapasiteli mutfağımızda üretim aşamasından başlayarak depolama, sevkiyat ve sunuma kadar her noktada hijyen kurallarına uyarak yemekleri hazırlıyoruz. Gıda hazırlama kriterlerine uyarak üretim yapıp, son teknoloji makinelerle üretilmiş ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Toplam mutfakta 50, dağıtımda ise 100 personel görev yapıyor. Her gün 4 çeşit yemek üretiyoruz. Salgın hastalık yüzünden evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar iftar yemeklerini ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca toplam 150 personelimizle ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam edeceğiz."

Başkan yavaş'tan hayırsever vatandaşlara teşekkür

Büyükşehir Belediyesi BELPA A.Ş.'ye ait www.iftarver.com adresi üzerinden kredi ya da banka kartıyla 15 TL ödenerek iftar paketi satın alınabileceğini duyuran Başkan Yavaş, gösterilen yoğun ilgi üzerine, "Büyük aileme, tüm hayırseverlere ve gün boyu iftarver.com'u gündemde tutarak desteklerini esirgemeyen Ekşi Sözlük yazarlarına sonsuz teşekkürler" dedi.

İnternet adresi üzerinden yapılan açıklamada bazı kötü niyetli kişilerin siteye saldırdığı ancak sistem teknik altyapısının dört kat daha güçlendirildiğine dikkat çekildi.

Bundan sonra teslim edilen her iftar paketinin üzerinde "bu iftar paketi menüsünün ücreti bir hayırseverimiz tarafından ödenmiştir" ibaresi yer alacak. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan her iftar ve sahur yemeklerinin teslim edildiği bilgisi de hayırsever vatandaşlara faturasıyla birlikte iletilecek.

Büyükşehir'den Ramazan'da da iyilik seferberliği

Mansur Yavaş, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:52 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti Gökyüzünde muhteşem görüntü! Ay ile yıldız geceyi aydınlattı Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacak Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı         
17:59
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor         
17:52
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak         
17:31
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti         
17:30
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor         
17:28
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz         
17:21
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor         
17:11
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti         
17:05
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak         
16:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz         
16:47
Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi         
16:46
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek         
16:37
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor         
16:08
Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu         
16:08
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı         
16:07
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım         
15:50
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı         
15:42
Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü         
15:40
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı         
15:30
Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım         
14:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü         
13:59
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi         
13:59
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde         
13:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti         
13:32
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?         
13:26
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi         
13:26
Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız         
13:19
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir         
13:06
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir         
12:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 18:18:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den Ramazan'da da iyilik seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]