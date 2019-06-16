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Büyükşehir'den renkli bir organizasyon daha

43 dakika önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte renkli bir organizasyona imzasını attı.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte renkli bir organizasyona imzasını attı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen "O Ses Karayazı" adlı yarışma programına katılan öğrenciler, yetenekleriyle usta ses sanatçılarına bile taş çıkarttı. Özcan Türe, Amir Yıldırım ve Faruk Erbay gibi usta yorumcuların jüriliğinde gerçekleştirilen yarışma, ilçe sakinlerinden de büyük ilgi görürken, yarışmada dereceye giren öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi sayesinde müzik alanında özel bir eğitim alma imkanına da kavuştular.

"Kabiliyetli çocukları belirlemek önemli"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eğitim-öğretim süreçlerinde 'ilgi alanı belirleme' şeklinde önemli bir yöntem bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu yöntemle çocukların kabiliyetli oldukları ve ilgi duydukları alan belirlenir ve ona göre bir eğitim planlaması yapılır. Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu yarışma da, müziğe ilgi duyan ve bu alanda kabiliyeti olan çocuklarımızı tespit etme amacı taşıyordu" dedi.

Ses yarışmasına katılan Karayazılı çocukların ortaya koyduğu performansın göz kamaştırıcı olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bu çocuklarımızı elbette kabiliyetleriyle baş başa bırakacak değiliz. Tüm öğrencilerimiz gibi, onların da başarılı bir eğitim-öğretim süreci geçirmelerini sağlamanın yanında, ilgi duydukları müzik alanında da destekçileri olacağız. Kabiliyetlerini ön plana çıkartacak, özel bir eğitim almalarını mümkün hale getirecek ve Erzurum'a yepyeni ses, saz ve söz ustaları kazandıracağız. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde işbirliği yaptığımız başta Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
Karayazı, Yaşam
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