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Son Dakika Güncel Büyükşehir'den Rıza Amca'ya yardım eli

Büyükşehir'den Rıza Amca'ya yardım eli

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Zabıtan Mahallesi'nde tek başına yaşayan Rıza Şengül'e Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı.

Büyükşehir'den Rıza Amca'ya yardım eli, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Zabıtan Mahallesi'nde tek başına yaşayan Rıza Şengül'e Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı.


Sosyal belediyecilik anlayışını gönül belediyeciliği ile harmanlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha yaşanılabilir ve ulaşılabilir hayat sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi'nde yalnız başına yaşayan 78 yaşındaki Rıza Şengül'e yardım elini uzatarak yüzünü güldürdü. Uzun yıllardır Zabıtan Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Rıza Şengül, gündelik ev işlerini yapmaya zorlanıyordu. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir ekipleri, komşularının desteği sayesinde hayatını sürdüren Şengül'ün ihtiyaçlarını tespit etti.


Belediyenin uzman ekiplerince ziyaret edilen Rıza Şengül'ün ev eşyası, gıda-giyim ve ev temizliği konusunda desteğe ihtiyacı olduğu belirlendi. Evde Bakım ve Gönül Kazan hizmetlerinden yararlanmaya başlayan Rıza Amca'nın yüzü gülmeye başladı. Her ay gıda-giyim yardımı alan Rıza Amca'nın düzenli periyotlarda ev temizliği de yapılıyor.


Bir sorunu olduğunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yanında olacağını bildiğini söyleyen Rıza Şengül, "Uzun zamandır yalnız yaşıyorum. Yaşımın ilerlemesiyle artık bazı ev işlerimi yapamaz hale geldim. Allah razı olsun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri evime gelerek eksiklerimi belirledi. Artık düzenli olarak yardım almaya başladım. Bir ihtiyacım olduğunda belediyenin benim yanımda olmasını görmek ve bunu bilmek çok güzel" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:53 Kaynak: İHA
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