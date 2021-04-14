Büyükşehir'den "Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı bağlantı yolu hukuksuz" iddialarına yanıt - Son Dakika

Büyükşehir'den "Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı bağlantı yolu hukuksuz" iddialarına yanıt

14.04.2021 15:57
Büyükşehir'den

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı bağlantı yolu çalışmalarının "hukuksuz" olduğu söylentileriyle ilgili, çalışmanın yeni olmadığını, 2018 yılında açılmış ve alt temelleri yapılmış olan stabilize yola asfalt serimi çalışmasından ibaret olduğunu açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı bağlantı yolu çalışmalarının "hukuksuz" olduğu söylentileriyle ilgili, çalışmanın yeni olmadığını, 2018 yılında açılmış ve alt temelleri yapılmış olan stabilize yola asfalt serimi çalışmasından ibaret olduğunu açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı kesimler tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı bağlantı yolu çalışmalarının "hukuksuz" olduğu söylentileriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu çalışmalarının devam eden hukuki süreç sonunda oluşan mahkeme kararları ile yürürlüğü devam eden imar planlarının kamu yararı ilkesi doğrultusunda yapıldığı belirtilerek, "Çalışmalarımız iddia edilenlerin aksine yeni bir çalışma olmayıp, 2018 yılında açılmış ve alt temelleri yapılmış olan stabilize yola asfalt serimi çalışmasından ibarettir. Hukuka aykırı hiçbir işlemimiz yoktur" denildi.

Çalışmalar kapsamında bölgede yeni yol açılmadığı, çevreye zarar verilmediği ve bir ağaç dahi kesilmediği bildirilen açıklamada, aksi açıklamaların rantçı çevreleri mutlu edecek manipülasyonlar olduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'nın kolayca ulaşılabilen ve herhangi bir konuda rahatça bilgi alınabilen bir belediye başkanı ve yönetimi varken, iletişim kurulmadan, doğru bilgiler alınmadan, mahkeme kararları hiçe sayılarak gündeme getirilen, gerçeği yansıtmayan iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışmanın toplumda karşılığı yoktur. Bu kesimlerin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerinin tek savunucusu gibi davranmalarını kabul etmiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yapılan iki ihaleyi de kazanarak Atatürk'ün mirasına uygun şekilde değerlendirmesi tüm kamuoyunun malumudur. Büyükşehir Belediyesi, Çukurambar'da yapılaşmanın önüne geçmek için 400 milyon TL'lik alacağından vazgeçip, mahsuplaşma yoluyla bölgedeki araziyi alıp yeşil alan yapmak için TOKİ'ye resmi yazı yazan tek kurumdur. Bu anlayıştaki bir kuruma haksızca isnat edilmeye çalışılan suçlamalar değersiz ve itibarsız kalmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesinde 'katılımcılık' ilkesine sahip bir belediye yönetimi olduğu ve eski yönetimin 'ben bilirim' alışkanlığının yıkıldığı aşikardır. Hal böyle iken bunu fark edemeyip kendi eski alışkanlıklarını sürdürmekte ısrar eden ve 'ben bilirim' düşüncesine kendileri sahip olan bu kesimlerin tavırlarını yeni yönetim anlayışına uygun şekilde gözden geçirmelerini dileriz. Yapılan tüm iş birliği tekliflerini reddedip kendilerini Ankara'nın sahibi olarak konumlandıran bu bakış açısını reddediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak Ankara'nın kültürel, çevresel ve simgesel değerlerine sahip çıkarak en doğru ve şeffaf biçimde hizmet etmeyi sürdüreceğiz." - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den 'Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı bağlantı yolu hukuksuz' iddialarına yanıt - Son Dakika


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