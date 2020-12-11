Büyükşehir'den sağlığa önemli bir destek daha - Son Dakika

Büyükşehir'den sağlığa önemli bir destek daha

11.12.2020 14:04
Büyükşehir'den sağlığa önemli bir destek daha, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunca talep edilen sağlık cihazlarını alarak Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunca talep edilen sağlık cihazlarını alarak Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti.

Korona virüs salgını süresince desteklerine devam eden Büyükşehir Belediyesi hastaneler için 4 PCR cihazı, 10 hasta başı monitörü, 5 yüksek basınçlı oksijen ve nemlendirme ünitesini de hastanelerde kullanılmak için temin etti. Pandemi hastanelerinin eksikliklerini gidermek için yoğun çaba sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ildeki 5 hastane için alınan sağlık cihazlarını Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salgınla mücadelede ön saflarda hizmet veren sağlık çalışanlarına ve hastanelere önemli destekler veriyor. İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunca ilimizde faaliyet gösteren pandemi hastanelerinde kullanılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden talep edilen sağlık cihazları ivedilikle alındı.

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunca talep edilen 5 adet yüksek akımlı nazal solunum ünitesi ve 4 adet PCR test cihazı Kocaeli Büyükşehir Belediyesince alındı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca cihazlar Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan'a teslim edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin salgınla mücadelede en büyük ortaklarının olduğunu belirten Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış olduğu destekten dolayı ne kadar teşekkür etsek az. Salgının başladığı ilk günden bu güne omuz omuza mücadele ediyoruz. Bu mücadelede eksikliklerimiz oluyor. Bu eksiklikler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce gideriliyor. Bu süreçte 5 hastanemizin önemli eksikleri vardı. Büyükşehir'den talep ettik. Kısa sürede 5 adet yüksek akımlı nazal solunum ünitesi ve 4 adet PCR test cihazı kurumumuza teslim edildi. Ne kadar teşekkür etsek az. Bu cihazlar ivedilikle hastanelerde kullanılmaya başlanacak" dedi.

İl Sağlık Müdürü Pehlevan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar filyasyon ekiplerimizin bağışıklığını güçlendirmek için meyve desteği verdi. Vermeye de devam ediyor. Ekiplerimizin süreci hızlandırmak için kullandığı tabletler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce alındı. Ayrıca mücadelede gücümüze personel ve araç desteği ile güç kattılar. Allah'ın izniyle bu mücadelemiz salgın bitene kadar devam edecek. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Büyükşehir'den sağlığa önemli bir destek daha
Büyükşehir'den sağlığa önemli bir destek daha

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den sağlığa önemli bir destek daha - Son Dakika


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