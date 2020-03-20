Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Yerel Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür - Son Dakika

Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

6 saat önce

Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Korono virüsü ile en başından beri mücadele eden sağlık çalışanlarını saat 21'de belediye binasının teras katına çıkarak çalışanlarıyla birlikte alkışladı.

Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Korono virüsü ile en başından beri mücadele eden sağlık çalışanlarını saat 21'de belediye binasının teras katına çıkarak çalışanlarıyla birlikte alkışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de çığ gibi büyüyen vatandaşların balkona çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlamasına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'da çalışanlarıyla birlikte destek verdi. Başkan Yılmaz belediye binasının terasına çıkarak saat 21'de tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek alkışladı. Başkan Yılmaz "Başta sağlık bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını tebrik ediyoruz. Tüm sağlık camiasını özverili çalışmalarından dolayı alkışlıyoruz"dedi.

Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Muhittin Yücel, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:42 Kaynak: İHA

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