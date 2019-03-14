Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Sağlık Semineri

Büyükşehir'den Sağlık Semineri

21 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir sağlık semineri gerçekleştirdi.

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Büyükşehir Belediyesi 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir sağlık semineri gerçekleştirdi. Seminerde gebelik ve takibi konusu ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sağlık seminerleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen sağlık seminerine Tekden Hastanesi Hekimi Op. Dr. Özlem Katırcı katıldı.

Dr. Özlem Katırcı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen seminerde gebelik takibi, gebelik muayenesi, gebelikte ultrason ve normal doğum konularında açıklamalarda bulundu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:19 Kaynak: İHA

Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel
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