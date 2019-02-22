Büyükşehir'den, Sanatolia'nın Hollanda'da Türkçe, Kültür Ve Sanat Projesine Destek

T.C Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın desteğiyle, Sanatolia Hollanda Türk Kültür ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen; "Hollanda'da Türkçe, Kültür ve Sanat" projesi kapsamında; "Diksiyon, Seslendirme ve Oyunculuk" başlıklı atölye çalışmaları yapıldı.

MBŞT; 8 yıl içinde 230 bin izleyiciye ulaşmış bir Anadolu tiyatrosu

Yapılan atölye çalışması ve MBŞT'nin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Genel Sanat Yönetmeni Burak Gün; "MBŞT sekiz yıl içinde 230 bin izleyiciye ulaşmış bir Anadolu tiyatrosu. Bu sayının yaklaşık 150 bini, okullarında tiyatro yaptığımız öğrenci kardeşlerimiz oluşturuyor.Hollanda'ya gelmeden hemen önce mevcudu on kişi olan şirin bir kırsal mahalle okulundaydık. Nasip oldu bugün Lahey'deki dostlarımızla buluştuk ve yelpazemizdeki renklere bir yenisini daha eklemiş olduk. Burada, Sanatolia yetkilileri tarafından son derece sıcak ve samimi ağırlandık. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Her yaştan gurbetçinin katıldığı atölye çalışmalarımız da son derece verimli geçti" dedi.

Amacımız; Gençlerin, öz kültürlerini doyasıya yaşayabilecekleri bir ortam oluşturmak

Proje ile ilgili bilgi veren Sanatolia Genel Sanat Yönetmeni Tamer Barış Ülger ise; "Temel amacımız; Hollanda'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın, özellikle de gençlerin, öz kültürlerini doyasıya yaşayabilecekleri bir ortam oluşturmaktır. Bu amacımıza da; tiyatrodan müziğe, sanatı araç kılarak ulaşmaya çalışıyoruz. Kapımız tüm dostlara sonuna kadar açık. Projemize katkılarından ötürü Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Burak Gün hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi.