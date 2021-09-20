Üye Girişi
Büyükşehir'den Şanlıurfa'da Üretim ve İstihdama Dev Destek - Son Dakika

Büyükşehir'den Şanlıurfa'da Üretim ve İstihdama Dev Destek

20.09.2021 09:56
Büyükşehir'den Şanlıurfa'da Üretim ve İstihdama Dev Destek

Büyükşehir'in Yapımını Sürdürdüğü 6 Adet Fabrika 4500 Kişiye İstihdam Sağlayacak20, 4 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) hayata geçirilen Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de 6 adet...

Büyükşehir'in Yapımını Sürdürdüğü 6 Adet Fabrika 4500 Kişiye İstihdam Sağlayacak

20, 4 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) hayata geçirilen Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de 6 adet fabrika kurarak Şanlıurfa'nın üretim ve istihdamına doğrudan katkı sağlıyor.

Şanlıurfa'da ayakkabı sektörünün geliştirilmesi adına atılan adımlar ve hayata geçirilen projeler meyvelerini vermeye başladı. Şanlıurfa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile ayakkabı üretim merkezi oluyor.

2017'de başlatılan Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi'nin ilk ayağı, 2019'da tamamlandı. İnşa edilen 13 fabrika Şanlıurfalı gençlere ekmek kapısı olurken artan talepler nedeniyle 6 yeni fabrikanın yapılacağı projenin ikinci ayağına geçildi.

İlk etap projelerinin faaliyete girmesinin ardından İkinci etabın hayata geçebilmesi adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin gayretleriyle 2020 yılı cazibe merkezlerini destekleme programına bir proje sunuldu. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında kabul edildi.

Şanlıurfa'da en önemli sorunlardan birinin işsizlik olduğu düşünüldüğünde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kuracağı 6 adet fabrika sayesinde 3 vardiya halinde 4 bin 500 kişinin ayakkabı sektöründe istihdam edilmesi hedeflenirken proje ile yıllık 30 milyon çift ayakkabı üretimi ve yüzde 40 kadın istihdamı hedefleniyor.

Fabrika yapım çalışmalarının hummalı bir şekilde sürdüğü Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa'nın üretim ve istihdamına önemli ölçüde katkı sağlanacak. Yapılacak fabrikalarda 3 vardiya halinde 4500 kişiye iş imkanı sağlanmış olacak.

YORUMLAR
500

Şanlıurfa, İstihdam, Fabrika, OSB, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir'den Şanlıurfa'da Üretim ve İstihdama Dev Destek - Son Dakika


Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu! Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu!         
10:33
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun         
10:24
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri         
10:11
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55

Son Dakika Haberleri
10:32 Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu!
10:31 Yer Adana! Küfür nedeniyle tartışan komşuların kavgası kanlı bitti
10:23 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun
10:22 Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı
10:18 Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü
10:16 Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor
10:11 Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri
10:09 Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı
10:01 Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlendirmede değişiklik yapıldı
09:54 Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 10:40:17. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den Şanlıurfa'da Üretim ve İstihdama Dev Destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement