Büyükşehir'den Sarıoğlan'a Konforlu Ulaşım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Sarıoğlan ilçe merkezinde deforme olan yollara sıcak asfalt kaplama çalışması yapıyor. Çalışmalar tamamlandığında Sarıoğlan yollarında toplam 13 bin 500 ton asfalt kullanılmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de vatandaşlara rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmak için hem kent merkezinde, hem de 16 ilçede birçok çalışma gerçekleştirirken, kentin dört bir yanında başlattığı yol ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'üretken ve çalışkan' belediyecilik anlayışıyla birlikte birçok hizmet vatandaşı memnun ediyor. Bu kapsamda şehrin her alanında vatandaşların daha güvenli ve modern yollar kullanması için deforme olan yolları yenileyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kez de Sarıoğlan'da çalışmalara başladı.

13 BİN 500 TON ASFALT KULLANILACAK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca deforme olan yollar sıcak asfalt kaplama yapılarak yenilenecek. Çalışmaların sonunda tarihi Şahruh Köprüsü yoluna bin 350 ton, Ilıca yoluna 3 bin 250 ton, Bayraklı yoluna 3 bin 900 ton ve Palas içi yol için 5 bin ton asfalt kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfalt kaplamanın bitimine müteakip, yol çizgileri de çekilerek yollar bir bütün şeklinde hizmete sunulacak. Yapılan bu çalışmalar için toplam 13 bin 500 ton asfalt kullanılacak, 5 milyon 400 bin TL harcama yapılacak.