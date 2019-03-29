Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Seçimde Engellilere Araç Hizmeti

Büyükşehir'den Seçimde Engellilere Araç Hizmeti

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara oyunu kullanabilmesi için ulaşım hizmeti verecek.

Büyükşehir'den Seçimde Engellilere Araç Hizmeti, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara oyunu kullanabilmesi için ulaşım hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesi seçim günü oy kullanacak engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara Engelsiz Ulaşım Aracı ile hizmet verecek. Belediye ekipleri hem Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne kayıtlı olan hem de dışarıdan gelen talepleri karşılayarak, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşları gün boyu evlerinden alarak oy kullanacakları okullara transfer edecek. Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nin 0 242 249 50 00 numarasından irtibat sağlayabileceği bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti Yediği Cezanın Ardından İntihara Kalkışan Vatandaş: Adalet İstiyorum Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti Taksim Meydanı'nda Öğrencilerin Tekme Tokat Kavgası Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:29:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Seçimde Engellilere Araç Hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]