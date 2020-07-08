Büyükşehir'den Şehir Hastanesine ulaşım desteği - Son Dakika

Büyükşehir'den Şehir Hastanesine ulaşım desteği

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Şehir Hastanesi'ni Dadaşkent, Yıldızkent ve Atatürk Üniversitesi'ne kavuşturmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Şehir Hastanesi'ni Dadaşkent, Yıldızkent ve Atatürk Üniversitesi'ne kavuşturmaya hazırlanıyor. Yıldızkent-Dadaşkent bağlantısını sağlayan İhsan Doğramacı Bulvarı'ndan Erzurum Şehir Hastanesi istikametine doğru yepyeni bir yol açan Büyükşehir Belediyesi, bölünmüş çift şeritli bu yol sayesinde Erzurum'un güneyi ile batı yakasını birbiriyle kavuşturmuş olacak.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak adına yaptıkları bu çalışmanın çok önemli bir ihtiyacı ortadan kaldıracağını belirterek, "Erzurum'un en prestijli ulaşım ağlarından birisi olarak nitelendirebileceğimiz bu yolla Yıldızkent, Dadaşkent ve Atatürk Üniversitesi bağlantısını mümkün hale getirmiş ve halkımız için çok kaliteli ve konforlu bir yol yatırımı yapmış olacağız" dedi.

Şehir Hastanesine Özel Yaklaşım

Hasta kabulüne bir süre önce başlanan Şehir Hastanesi'nin, Erzurum'un sağlık merkezi hüviyetine yeni nitelikler kazandırdığını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum, Türkiye'nin en ulaşılabilir ve erişilebilir kentler sıralamasında zirvenin sahibi durumunda. Bu doğrultuda yaptığımız planlamalar arasında Erzurum Şehir Hastanesi için çok özel bir parantez açtık ve bütün yolların Şehir Hastanemize çıkması için muazzam bir çaba içerisine girdik. Yakın bir zamanda hizmete hazır hale gelecek yeni bağlantı yolumuz sayesinde hastanemize ulaşım çok daha kolaylaşacağı gibi, Çat Yolu güzergahındaki trafik yükü de büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak" şeklinde konuştu.

Şehrin yakaları birbirine kavuşuyor

Başkan Mehmet Sekmen, bölünmüş ve de çift şeritli olarak tasarlanan, ilaveten sadece 23 bin ton Plent Miks Temel (PMT) malzeme kullanılmak suretiyle altyapısı oluşturulan yeni yol için 5 bin 700 ton da asfalt kullanılacağını kaydetti. Güzergahta 6 bin 300 metrekarelik tretuvar çalışması yapılacağı bilgisini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, "Yeni bağlantı yolumuz sayesinde Yıldızkent ve Dadaşkent bağlantısı yeni bir alternatife kavuşmuş olmakla birlikte Atatürk Üniversitesi kampüsünü de bu güzergahın merkezine oturtmuş olacağız. Yeni yolumuzu hizmete açtıktan sonra toplu ulaşım planlamasını da revize edecek ve böylece şehrin yakalarını birbirine kavuşturmuş olacağız. Kadim memleketimiz bu gibi özel yatırımları fazlasıyla hak ettiği için biz de halkımıza hizmet edebiliyor olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Şehir Hastanesi, Dadaşkent, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 10:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir'den Şehir Hastanesine ulaşım desteği - Son Dakika
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