Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Şehir Hastanesine Yeni Otobüs Güzerg HI

Büyükşehir'den Şehir Hastanesine Yeni Otobüs Güzerg HI

1 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Şehir Hastanesi ile Tepebaşı ilçesi arasında yeni otobüs güzergâhı oluşturdu.

Büyükşehir'den Şehir Hastanesine Yeni Otobüs Güzerg HI, System.String[]

u. 4 Şubat 2019 Pazartesi gününden itibaren 45 dakika aralıklarla hareket edecek olan Kırmızı 51 nolu hat, Espark Tramvay Durağı önünden saat 6.20'de sefere başlayacak. Şehir Hastanesi'nden kent merkezine dönmek isteyen vatandaşlar ise 6.45'te kalkacak olan Kırmızı 51'i ulaşım için kullanabilecek.

Kırmızı 51 Nolu Hat Güzergahı

Şehir Hastanesi'ne Gidiş: Espark Tramvay Durağı Önü İlk Kalkış- İsmet İnönü 1 Cad.- Esgaz A.Ş – Tepebaşı Belediyesi - İsmet İnönü 2 Cad.-A.Ü. Eczacılık Fak. Kapısı- Salih Bozok Cad.-Yunus Emre Devlet Hastanesi-Örsan Sk.-Sultan Sk.-İsmet İnönü 2 Cad.-Kolej Sk.-Köy Yolu Sk.-Oyma Sk.-Lider Sk.-Yaylapınar Sk.-Sınır Boyu Sk.- Fatih Cad.- Beykoz Sk.-Bilgeç Cad.-Marmaralı Sk.-Yaylalar Sk.-Eğitimciler Cad.-Prof. Dr. Orhan Oğuz Cad.- Sakarya 2 Cad.-Sakarya 1 Cad.- Sivrihisar 1 Cad.-Sivrihisar 2 Cad.-Otogar- Muhsin Yazıcıoğlu Cad.-Sivrihisar 2 Cad.- Kartal Kavşağı-Çevre Yolu- Ankara Eskişehir Yolu-Şehir Hastanesi Son Durak.

Şehir Hastanesi'nden Dönüş : Şehir Hastanesi İlk Kalkış-Ankara Eskişehir Yolu-Çevre Yolu-Kartal Kavşağı-Sivrihisar 2 Cad.-Otogar-Muhsin Yazıcıoğlu Cad.-Sivrihisar 2 Cad.- Kırım Cad.-Sakarya 1 Cad.-Sakarya 2 Cad.-Prof. Dr .Orhan Oğuz Cad.-Eğitimciler Cad.-Yaylalar Sk.-Marmaralı Sk.-Bilgeç Cad.-Beykoz Sk.-Fatih Cad.-Sınır Boyu Sk.-Yaylapınar Sk.-Lider Sk.-Oyma Sk.-Köy Yolu Sk.-Kolej Sk.-İsmet İnönü 2 Cad. Tepebaşı Belediyesi – Esgaz A.Ş - İsmet İnönü 1 Cad.-Espark Tramvay Durağı Önü Son Durak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:13 Kaynak: Bültenler

Eskişehir, İsmet İnönü, Şehir Hastanesi, Güncel
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