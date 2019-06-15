Büyükşehir'den şehitler için lokma hayrı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında şehitler için Efeler Bey Cami önünde lokma hayrı yaptı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi, Jandarma
teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında şehitler için Efeler
Bey Cami önünde lokma hayrı yaptı.
Lokma hayrına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, duyarlığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'na teşekkür etti. Lokma dağıtımında uzun kuyruklar oluşurken lokmadan alan vatandaşlar şehitlerimiz için dualar etti.
Canını bu topraklar için feda eden şehitler anısına bu hayrı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çerçioğlu, "Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Her koşulda gözünü kırpmadan vatanını savunan kahraman askerlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Dualarımız askerlerimizle" diye konuştu. - AYDIN
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