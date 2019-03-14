Büyükşehir'den Selendi Gençliğine Armağan

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Selendi ilçesinde yapımına başlanan ve ilçedeki gençlerin kültürel ve sosyal faaliyetlerinin merkezi haline gelecek olan Gençlik Merkezi'nin açılışı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları arasında yer alan, Selendi ilçesinde yapımına başlanan ve ilçedeki gençlerin kültürel ve sosyal faaliyetlerinin odak noktası haline gelecek olan Gençlik Merkezi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kestiği kurdele ile hizmete alınan Gençlik Merkezi'nin açılış törenine Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanı Azmi Açikdil, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Neşe Töz, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, daire başkanları, parti teşkilatları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

"Yolculuğumuz 2024'e kadar devam edecek"

Törenin açılış konuşmasını yapan Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "2009'da başladığımız görevde belli mesafeleri kat ettik. Cengiz Ergün'ün Manisa'daki görevi de bizim için bir şanstı. Manisa, Büyükşehir olmadan kendisi bize el verdi. 2014'te başkanlığı bırakıyorum dediğimde 'bizim Selendi ve Manisa'da yapacak çok şeyimiz var' demesiyle ve sizlerin teveccühü ile Selendi Belediye başkanlığına seçildik. El ele verip Selendi'ye hizmet etme noktasında yol arkadaşlığımız başladı. 5 yıl önce 27 Mart günü başkanımız Selendi ziyaretinde hizmete Selendi'den başlanacak sözünü vermişti. Hizmet noktasında Selendi'den başlayıp üzerinden traktör römorku ile geçtiğimiz köprüler, belediye hizmet binamızın faaliyete geçmesi ve kent meydanı noktasında projemizi paylaştığımızda bütün bunlara sahip olduk. Bunun yanında bugün ışıl ışıl olan Kemal Davulcu, Mehmet Akif Ersoy Caddelerinde çalışmalar tamamlandı. Bir seçim adresindeyiz. Başkanımla beraber yine yollara çıktık. Allah nasip ederse yolculuğumuz 2024'e kadar devam edecek. Uygulama projesine kadar tamamlanmış olan şerefiye parkının da bu dönem hayata geçmesi noktasında desteklerini bekliyoruz. Bugüne kadar ilçemize yapmış olduğu hizmetler için de teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan Hizmetler İçin Teşekkür Etti

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise, "Manisa'mızı ehline emanet etmek için yine yollardayız. Ben size Nurullah Savaş ve Cengiz Ergün'ü anlatma çabasında olmayacağım. Onlar bugüne kadar yaptıkları hizmetlerle ve adaylıkları ve insanlıklarıyla kendilerini sizlere anlattılar, anlatmaya devam edecekler. Kendilerine Selendi'ye kazandırdıkları hizmetler nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

"Bugün sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, bugün verdiği sözleri yerine getirmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken, "Manisa, 2014 seçimleriyle birlikte büyükşehir oldu. Yepyeni bir yapılanma yepyeni bir süreç hem bizlere, hem de sizlere yansımıştı. Sıfırdan kurulum, MASKİ Genel Müdürlüğünün kurulması, mal paylaşımları gibi çok sayıda süreci hızla geride bıraktık. Bahanelerin arkasına saklanmadık. Neden, çünkü sizlere söz vermiştim. Hizmetler Manisa'nın doğusundan başlayacak demiştim. Bugün çok şükür bu sözlerimizi yerine getirmiş olmanın mutluluğu ve gururuyla alnım ak bir şekilde karşınızdayım. İlçe merkezimizin altyapısı hemşerilerimize büyük sıkıntı yaşatıyordu. Buna son vermek düşüncesiyle 5,5 milyon lira yatırım yaptık ve ilçe merkezine 14,5 kilometre kanalizasyon hattı; 7,5 kilometre içme suyu hattı ve 6,5 kilometre yağmursuyu hattı döşedik" dedi.

"Selendi'mizin altyapısına yatırım yaptık"

Selendi'nin altyapısına ciddi yatırım yaptıklarına dikkati çeken Başkan Ergün, "Selendi'mizin altyapısına MASKİ'nin yaptığı yatırım miktarı 30 milyon liraya ulaştı. 30 trilyon yalnızca sağlıklı altyapı ve sağlıklı içme suyu için harcadık. Güle güle kullanın, helali hoş olsun. Gençlerimizi seviyoruz ve onları kötü alışkanlıklardan, kahve köşelerinden uzak tutmak istiyoruz. Bu amaçla ilimiz genelinde gençlik merkezleri, spor alanları ve eğitime büyük önem verdik ve buna göre proje ürettik. Çevre düzenlemesini yaptığımız Nazmi Gürcan Parkı içinde 9 milyon lira yatırımla Gençlik Merkezimizi bugün açıyoruz. 47 milyon gibi bir yatırımla geride bıraktığımız 5 yılda Selendi'de sorumluluğumuzda bulunan yollarda 385 kilometre sıcak asfalt ve satih kaplama çalışması yaptık. Selendi tarihinde görülmemiş bir asfalt çalışması olduğunu gururla söyleyebilirim. Bitmedi. Yazın toz toprak kışın çamur derdine son vermek istedik ve Selendi genelinde 20 milyon lira yatırımla 514 bin metrekare parke taşı döşemesi yaptık. Selendi, kabuk değiştirdi ve güzelleşti. Güle güle ve kazasız belasız kullanılsın, helali hoş olsun diyorum" diye konuştu.

"Hizmetler Manisa'nın doğusundan başlayacak dedik"

Hizmetlerin Manisa'nın doğusundan başlayacak söylemlerini hatırlatan Başkan Ergün, konuşmasına şöyle devam etti, "Hizmetler Manisa'nın doğusundan başlayacak dedik ve Allah'ın izniyle yağmur gibi hizmet yağdı Selendi'mize. İrili ufaklı daha çok çalışmamız var. Şu ana kadar saydıklarım ancak özet olabilir. Hepsini tek tek saymaya kalksam, inanın geç saatlere kadar burada kalmamız gerekir. Şu ana kadar saydığım tüm bu büyükşehir yatırımlarının parasal karşılığı tamı tamına 110 milyon lira. MASKİ'nin yatırımlarını da dahil ettiğimizde 140 milyon, eski ifadeyle 140 trilyon Selendi'mize yatırım yapmışız. Cengiz Ergün sözü dedik, söz verdik ve yaptık. Güle güle kullanın, helali hoş olsun diyorum."

"Selendi'mize yeni dönem projelerimiz hazır"

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere değinen Başkan Ergün, "31 Mart'ta mahalli idareler seçimleri için sandık başına gideceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin himayelerinde kurulan Cumhur İttifakı çatısı altında Büyükşehir'de şahsım, Selendi'mizde de Nurullah Savaş başkanım aday gösterildik. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Genel Başkanımıza bizlere gösterdikleri güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Bizler sizlerin hizmetkarlarıyız. Bugüne kadar Nurullah Başkanımla birlikte Selendi'mize en güzel hizmetleri el ele vererek kazandırdık. Teveccüh gösterir, bizlere bir 5 yıl daha imkan verirseniz, Selendi'mize güzel bir kapalı pazaryeri ile Atatürk Bulvarı girişine güzel bir meydan düzenlemesi projemiz de yeni dönem için hazır. Sözlerimi noktalarken bundan sonraki süreçte Cenab-ı Allah nasip eder, yine birlikte çalışırsak yine çok güzel hizmetlerle karşınızda olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Hep birlikte, el ele ve gönül gönüle Manisa'mıza ve Selendi'mize daha güzel hizmetleri kazandırmak dileğiyle sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.

Öğrencilerle Buluştular

Yapılan konuşmaların ardından Selendi Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesi kesilerek hizmete alındı. Yapılan açılışın ardından Başkan Ergün ve protokol üyeleri gençlik merkezini gezerek incelemelerde bulundu. Sınıfları gezerek öğrencilerle buluşan Başkan Ergün, "Sizler yarının büyüklerisiniz. Sizleri Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir şekilde yetiştirebilmek için çalışıyoruz" dedi. Başkan Ergün ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.