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Büyükşehir'den Silifkeli 75 Roman Müzisyene Destek - Son Dakika

Büyükşehir'den Silifkeli 75 Roman Müzisyene Destek

05.06.2021 10:21
Büyükşehir'den Silifkeli 75 Roman Müzisyene Destek, System.String[]

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi, geçimini müzikle sağlayan ve pandemi sürecinde zor günler yaşayan sanatçılara yeni normalleşme döneminde de destek olmaya devam ediyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçimini müzikle sağlayan ve pandemi sürecinde zor günler yaşayan sanatçılara yeni normalleşme döneminde de destek olmaya devam ediyor. Müzik hiç susmasın diye sanatçılara destek sağlamayı sürdüren Büyükşehir, son olarak Silifkeli 75 Roman müzisyene destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen etkinlikler sayesinde Roman müzisyenler, hem bu dönemde uzak kalmak zorunda kaldıkları şarkılarla buluşmanın keyfini yaşıyor hem de verilen destekle rahat bir nefes alıyor.

Silifke'nin dört bir yanından müzik sesleri yükseldi

Üstü açık otobüste enstrümanlarını çalan ve şarkılar söyleyen Roman sanatçılar, müzikleri ile Silifkelilerin evine konuk olup, kenti dolaştı. Müzisyenler; darbuka, keman, klarnet ve davulları ile Silifkelilere müzik ziyafeti sunarken, vatandaşlar da balkonlarından, pencerelerinden, iş yerlerinden ve sokaklardan bu eğlenceye ortak oldu.

CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar ile İYİ Parti Silifke İlçe Başkanı Avukat Medine Gürbüz İslim de üstü açık otobüsle ve ellerinde Türk Bayrakları ile vatandaşları selamlayıp, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamını iletti. Üstü açık otobüste verilen konserde anons ile de sık sık Başkan Seçer'in selamı vatandaşlara iletildi. Konser sırasında aracın durduğu noktalarda da çocuklara oyuncak ve Gülnar kuş üzümü dağıtıldı.

"Gerçek kursakta kaldı artık"

Roman müzisyenlerden İzzet Pekçelik, pandemi döneminde yaşadıkları zorlukları anlatırken, kendilerine verilen destekten ötürü Başkan Seçer'e ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Pekçelik, "Bu durum siyaset durumu değil, bu durum hepimizin durumu. Küçük, yaşlı herkesi kaybettik bu durumda. Aynı zamanda bu sektörde ekmek yiyen ufaktan büyüğe kadar, büyük sanatçıdan küçük sanatçıya kadar herkes mağdur durumda olduğu için bir zerre kadar da bu katkıyı bize sağlayan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ileriki senelerde daha iyi durumlara gelebiliriz. Gerçekten zor durumdayız. Yeri geldi intihar girişiminde bulunan arkadaşlarımız oldu. Yeri geldi borç olayından dolayı çocuklarının hiçbir masrafını karşılayamayan insanlar oldu. Gerçek kursakta kaldı artık. Ortam düzelsin, pandemi bitsin istiyoruz. Herkesin işi gücü rast gelsin diyoruz" dedi.

"Pandemi döneminde hiç iyi şeyler yaşamadık. Çok kötü zamanlarımız geçti"

Silifke'de müzisyenlik yapan, evli ve bir çocuk babası Emre Kaya, piyanist şantörlük yaptığını, pandemi döneminden önce müzikle para kazandığını söyledi. Kaya, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkanı bize sunduğu için. Bu işe vesile olan, bu işlere gönül veren ne kadar insan varsa hepsinden Allah razı olsun. Bugünlerde bizimle beraber oldular. İnşallah böyle destekler devam etsin. Biz bunu temenni ediyoruz şu anda. Pandemi döneminde hiç iyi şeyler yaşamadık. Çok kötü zamanlarımız geçti. Şu anda hala geçiyordu, Allah razı olsun bir nebze de olsa içimizi rahatlattı değerli Vahap Seçer Başkanımız. İnşallah bundan sonra iyi olur diyoruz. 1. 5 seneden beri düğüne gitmiyoruz, işe gitmiyoruz, hiçbir şekilde kazancımız yok. İnşallah bundan sonra daha güzel günler olacak, her şey güzel olacak" diye konuştu.

Vatandaşlar verilen konserden memnun

Silifkeli yurttaşlardan Mevci Uyar, verilen konserin çok güzel olduğunu ifade ederken, "Çok güzel oldu bu iş. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz" dedi. Sevgi Onarıcı ise zor zamanlarda müzisyenlere destek açısından güzel bir etkinlik olduğunu dile getirirken, "Bütün insanlar zor durumda. Başta öğrencilerimiz çok kötü durumda, sanatçılarımız, öğretmenler zor durumda. İnşallah bir an önce bundan kurtulacağız" dedi.

Pandemi dolayısıyla iş yeri kapalı olan Hasan Bal verilen konserle ilgili, "Mekanlarımız kapalı olduğu için, 14-15 aydır müzisyenlerimiz çalışamıyor, iş yapamıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e böyle bir düzenleme ve destek yaptığı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Muhsin Özcan, "İnsan için yapılan her şey güzel. Vahap Seçer de çalışıyor zaten. Memnunuz kendisinden" dedi. Enes Arda Tösten ise Silifke'de yapılan etkinlikten dolayı Başkan Seçer'e teşekkür ederken, "Çok eğleniyoruz. Buradan Başkanımıza selamlar, sevgilerimi iletiyorum" diyerek duygularını ifade etti.

Yayın Tarihi: 5. 6. 2021 08: 23: 59

Büyükşehir'den Silifkeli 75 Roman Müzisyene Destek

Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Pandemi, Mersin, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir'den Silifkeli 75 Roman Müzisyene Destek - Son Dakika


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