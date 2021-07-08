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Büyükşehir'den Sineksiz Bir Yaz İçin Yoğun Mesai - Son Dakika

Büyükşehir'den Sineksiz Bir Yaz İçin Yoğun Mesai

08.07.2021 11:06
Büyükşehir'den Sineksiz Bir Yaz İçin Yoğun Mesai, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede 37 ekip ve toplam 100 personel; Manisa merkezde de 14 araç ve 38 personelle karasinek, sivrisinek ve larvasit mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede 37 ekip ve toplam 100 personel; Manisa merkezde de 14 araç ve 38 personelle karasinek, sivrisinek ve larvasit mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal da, sık sık mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek, haşereyle mücadelenin başarıya ulaşması için hem ilaçlama personeli hem de muhtarlarla görüş alışverişinde bulunuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Haşereyle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak ile birlikte mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek, sivrisinek ve karasinekler ile çeşitli haşerelerin üreyebilecekleri alanları gezdi, ilaçlama çalışmalarının hangi alanlarda yoğunlaştırılacağının yerinde tespitini yaptı. Bu kapsamda Başkal, Akpınar Mahallesi Muhtarı Osman Erten, Ahmet Bedevi Mahallesi Muhtarı Turan Şahin, Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Tekin Aydın, Alaybey Mahallesi Muhtarı Mustafa Eken, Tunca Mahallesi Muhtarı Suna Marangoz, Adakale Mahallesi Ali Dinç, Atatürk Mahallesi Muhtarı Bedir Kılıç ve Muradiye Mahallesi Muhtarı Eyüphan Aykıran'ı ziyaret etti, ilaçlama çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İl Genelinde Yoğun Mücadele

Muhtarları ziyaretinin yanı sıra vatandaşların da bu konuda taleplerini dinleyen ve sineklerin üreme alanlarını mahalle ve sokakları karış karış gezerek inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisalıların rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için gece-gündüz yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Başkal, karasinek, sivrisinek ve hamam böceği olmak üzere, sineklerin üreme alanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda halk sağlığının korunması adına Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biosidal ürünler kullanıldığını da sözlerine ekledi. 15 ilçede 37 ekip ve toplam 100 personel; Manisa merkezde de 14 araç ve 38 personelle karasinek, sivrisinek ve larvasit mücadelesinin gerçekleştirildiğini belirten Başkal, ekiplerin özellikle haşerelerin üreme alanı olan fosseptikler, bataklıklar, kanallar, mazgallar ve durgun sular gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Muhtarlara Bilgi Veriliyor

Haşereyle mücadelenin başarıya ulaşması için hem ilaçlama personeli hem de muhtarlara yönelik bilgilendirme ve ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten Başkal, yaz aylarında hayatı olumsuz etkileyen sinek ve böceklere yönelik ilaçlama çalışmalarında muhtarlar ile iş birliği yapılmasının önemine dikkat çekti.

Çevre Dostu Ürünlerle Canlıların Sağlığı da Korunuyor

Haşereyle mücadele sırasında çalışmalarını diğer canlıların sağlığını da gözeterek, çevre dostu, uygun ürün kullanımı ve en doğru yöntemleri kullandıklarını belirten Başkal, "Halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek gibi uçkunların azaltılarak, kontrol altına alınabilmesi için biyosidal çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sivrisinekleri ortadan kaldırmanın en etkili yolu henüz yumurtlama evresindeyken etkin mücadele yapılması. Özellikle kanalizasyonlarda konaklayan sivrisineklerin bertaraf edilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra dere yatakları, mazgallar, su birikintisi oluşan alanların da sık sık kontrol edilmesi gerekiyor. Unutmayalım ki bahçe ve balkonlarımızda bulundurduğumuz kova, bidon, saksı altlığı gibi su birikebilen alanlarda da sivrisinek çoğalır. Bu sebeple vatandaşlarımızdan beklentimiz bu tip alanlarda su birikmesini engellemek veya biriken suları sıcak yaz aylarında haftada 1 kez değiştirmeleridir. Bir su bardağı içerisinde 200 tane sivrisinek üreyebilmektedir. Yaşam alanlarımızda sivrisinek üremesine engel olmak için hep birlikte mücadele edelim. Tüm bu çalışmalarımız, halkımızın mutluluğu, refahı ve sağlığı için" diye konuştu.

Büyükşehir'den Sineksiz Bir Yaz İçin Yoğun Mesai

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turan Şahin, Manisa, Aydın, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir'den Sineksiz Bir Yaz İçin Yoğun Mesai - Son Dakika


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